У Верховній Раді України є дев'ять депутатів родом з Чернівецької області. Частина з них були обрані по виборчих округах області, деякі – пройшли до ради за списками партій. Усі вони подали декларації за 2022 рік. Суспільне Чернівці розповідає, яке майно та доходи задекларували нардепи.

Георгій Мазурашу, депутат від фракції партії "Слуга народу"

Георгій Мазурашу — депутат від 203-го округу з центром у Новоселиці. Член Комітету з питань молоді і спорту.

У 2022 році заробив понад 490 тисяч гривень в Апараті Верховної ради України. Його дружина Ольга на роботі в управлінні освіти Чернівців отримала 2 тисячі гривень зарплати. Готівкою вона зберігає 2 тисячі євро. Ще 49 тисяч гривень та 27 тисяч доларів готівкою має Мазурашу, а на банківському рахунку зберігає майже 74 тисячі гривень.

Спільно з дружиною Мазурашу володіє авто DACIA SANDERO 2008 року випуску, яке купив у лютому 2022 року за 75 тисяч гривень.

Орендує земельну ділянку площею 603 квадратних метрів та житловий будинок з господарськими будівлями у Броварах. За довіреністю користується будинком на майже 90 квадратних метрів та земельною ділянкою на понад 240 квадратних метрів у Чернівцях. Спільно з дружиною та синами володіє квартирою у Чернівцях, також у місті має земельну ділянку на 700 квадратних метрів.

Максим Заремський, депутат від фракції партії "Слуга народу"

Максим Заремський – депутат від 202 округу з центром у Вижниці. Член Комітету з питань бюджету.

Задекларував будинок площею понад 80 квадратних метрів у селі Реваківці, в якому зареєстрований за місцем проживання. У цьому ж селі його мати володіє земельною ділянкою на 5 тисяч метрів квадратних.

Максим Заремський. Джерело: facebook/Максим Заремський

В Управлінні справами Апарату Верховної ради Заремський заробив понад 470 тисяч гривень. Також задекларував майже 110 тисяч гривень зарплати матері, яку вона отримала на роботі у Неполоковецькій селищній раді.

Готівкою депутат зберігає 4 тисячі доларів, 2 тисячі євро та 65 тисяч гривень. Згідно з декларацією, Заремський не має авто.

Володимир Козак, депутат від фракції партії "Слуга народу"

Народний депутат Володимир Козак родом із села Романківці. Його обрали за списком від партії "Слуга народу" номером 68 у списку як безпартійний. Входить до Комітету Верховної Ради України з питань транспорту та інфраструктури.

У 2022 році заробив понад 485 тисяч в Апараті Верховної ради. Його дружина Тетяна заробила понад 3,6 мільйона гривень як підприємиця. Також Тетяна зберігає готівкою 335 тисяч доларів, 40 тисяч євро, 70 тисяч гривень. На банківському рахунку вона має понад 153 тисячі гривень, а у Банку Монреаля – 219 канадських доларів та понад 15 тисяч американських.

Нардеп має 74 тисячі євро та 226 тисяч доларів готівкою, ще понад 66 тисяч гривень зберігає на рахунку у банку.

Володимир Козак. Джерело: facebook/Володимир Козак

Козак має право користуватися автомобілем Porsche Cayenne 2016 року випуску, а також автомобілем дружини Mercedes-Benz GL 350 2013 року випуску. Крім цього, Козак задекларував ювелірні вироби, які належать його дружині: браслет, перстень та сережки з дорогоцінним камінням, годинник Rolex, а також обручка, сережки та кулон з діамантами. У Володимира є два годинники марок Ulysse Nardin та Omega.

Козак володіє квартирою на понад 105 квадратних метрів у Києві та паркомісцем, а також має нежитлове приміщення площею майже 167 квадратних метрів й земельну ділянку на понад дві тисячі квадратних метрів у Ломачинцях Сокирянської громади. Також користується двома гаражами дружини у Києві. Ще однією квартирою у столиці може безплатно користуватися, бо там зареєстрована його дружина.

Тетяна Козак має квартиру у Києві та земельну ділянку на понад 1200 квадратних метрів у Бучі.

Михайло Папієв, член депутатської групи "Платформа за життя та мир"

Михайло Папієв у 2019 році був обраний нардепом від партії “Опозиційна платформа - За життя” номером 13 у списку як член партії. Секретар Комітету з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України.

Папієв заробив 474 тисячі гривень зарплати та ще 478 тисяч гривень як відшкодування витрати, пов'язаних з депутатською діяльністю, і 90 тисяч гривень компенсації вартості проїзду Україною. Також він отримав 215 тисяч пенсії та понад 3 тисячі процентів у банку. За продаж нерухомого майна трьом особам Папієв загалом отримав 4,3 мільйона гривень. Папієв задекларував зарплату дружини у понад 3 тисячі гривень, 260 гривень доходу за договором та майже 4 тисячі гривень процентів з банку.

Готівкою Папієв тримає 139 тисяч доларів та 50 тисяч гривень, на рахунках у банках загалом має понад 10 тисяч доларів і 839 тисяч гривень. У дружини Папієва є понад 3 мільйони гривень готівкою та понад 10 тисяч доларів і 90 тисяч гривень на рахунках у банку. Вона володіє часткою прав на газету "Свобода слова" та підприємствами. Зокрема, її частка у товаристві з обмеженою відповідальністю "Драчинецьке — 1" коштує понад 19 мільйонів гривень. Також дружина Папієва повністю володіє науково-виробничим приватним підприємством "Полімермаш", вартість якого понад 1,5 мільйона гривень.

Папієв володіє автомобілем Volksvagen Transporter 2016 року випуску вартістю 149 тисяч гривень.

Михайло Папієв. Джерело: ZMINA

У Папієва є земельна ділянка у Чернівцях на 668 квадратних метрів та має право користування квартирою в Києві на 161 квадратний метр вартістю 3,6 мільйона гривень. Дружина Папієва орендує у сільради та районної адміністрації п'ять земельних ділянок на 8,7 гектара у селі Драчинці. У цьому селі вона має будівлю водоцеху площею 551 квадратний метр, будівлю насосної свердловини мінеральної води, будівлі автозаправної станції, а в селі Остра на Вижниччині є споруди на майже тисячу квадратних метрів. Також вона має дві земельні ділянки у Глиниці на 4 тисячі квадратних метрів.

Дружина Папієва володіє будинком на 39 квадратних метрів у Драчинцях, будинком на 340 квадратних метрів у Глиниці та будинком на 357 квадратних метрів за майже пів мільйона гривень у Чернівцях, ще вона має право сумісної власності на квартиру на 44 квадратні метри у Чернівцях.

Оксана Гринчук, депутатка від фракції партії "Слуга народу"

Народна депутатка з Чернівців Оксана Гринчук була обрана від партії "Слуга народу" номером 67 у списку. Входить до Комітету з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України.

У 2022 році вона заробила майже 495 тисяч гривень, а також отримала 120 тисяч гривень допомоги на утримання сина. Також Гринчук зберігає 170 тисяч гривень, 32 тисячі доларів та понад 5 тисяч євро готівкою, ще понад 30 тисяч гривень має на банківському рахунку. Її син Нікіта у готівці зберігає 2 700 доларів.

Оксана Гринчук. Джерело: facebook/Оксана Гринчук

У власності Гринчук два автомобілі: Toyota Matrix 2003 року випуску та INFINITI QX50 2016 року випуску. Також має квартиру у Чернівцях площею майже 66 квадратних метрів, ще одну квартиру орендує у Києві.

Максим Павлюк, депутат від фракції партії "Слуга народу"

Народний депутат Максим Павлюк родом з Горішніх Шерівців. До ВР його обрали від партії "Слуга народу", був під номером 102 у списку. Заступник голови Комітету з питань правоохоронної діяльності.

Заробив понад 560 тисяч гривень та отримав понад 13 тисяч гривень з депозиту у банку. Також задекларував понад 910 тисяч гривень зарплати підприємиці Анастасії – з нею Павлюк спільно проживає.

Максим Павлюк. Джерело: facebook/Максим Павлюк

Готівкою Павлюк зберігає 250 тисяч доларів. Також має понад 900 тисяч гривень заощаджень. Павлюк задекларував 16 тисяч доларів та 200 тисяч гривень, які готівкою зберігає Анастасія. Ще понад 11 тисяч гривень та майже 12 тисяч доларів вона має на рахунку у банку.

У лютому 2022 року Павлюк купив авто MERCEDES-BENZ за майже 2 мільйони гривень. Також має квартиру у Києві площею майже 60 квадратних метрів, земельну ділянку на 20 тисяч квадратних метрів у селі Черняхів Київської області та орендує у столиці паркомісце. У цьому ж селі володіє половиною земельної ділянки площею 20 тисяч квадратних метрів.

Також Павлюк безплатно користується будинком та земельною ділянкою у селі Романків Київської області.

Олег Марусяк, депутат від фракції партії "Слуга народу"

Олег Марусяк родом з Чернівців. У 2019 році був обраний народним депутатом від партії “Слуга народу” номером 52 у списку як безпартійний. Наразі входить до Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики.

Марусяк у 2022 році заробив у Верховній раді понад 490 тисяч гривень, ще майже 2,5 мільйона отримав як додаткове благо від банку завдяки анулюванню частини суми боргу за кредитом. Також готівкою зберігає 150 тисяч гривень.

Крім цього, має кредит у банку, податкове зобов'язання й позику на загальну суму 1 420 000 гривень.

Його дружина Наталія має 100% корпоративних прав на приватне підприємство "Каретний двір", зареєєстроване в Івано-Франківській області. Як підприємиця вона отримала загалом понад 1,7 мільйона гривень.

Джерело: facebook/Олег Марусяк

Згідно з декларацією, Марусяк та його дружина не мають у власності автомобілів. Дружина Наталія має квартиру площею понад 35 квадратних метрів у місті Калуш Івано-Франківської області. У Києві Марусяк з 2020 року орендує квартиру на майже 140 квадратних метрів та володіє гаражем у Калуші. Також може користуватися квартирою у Калуші, де зареєстрований разом із дружиною.

Валерій Божик, депутат від фракції партії "Слуга народу"

Народний депутат Валерій Божик обраний на 204 окрузі з центром в Хотині. Є заступником голови Комітету з питань правової політики.

Він задекларував 512 тисяч гривень зарплатні та понад 4 мільйони за продаж нерухомого майна. У 2021 році Божик купив квартиру в Києві на 100 квадратних метрів вартістю понад 2,6 мільйона гривень, а у декларації за 2022 рік Божик не вказує, що володіє цим майном.

Жінка, якою він проживає, але не перебуває у шлюбі, отримала понад 1,2 мільйона гривень від підприємницької діяльності та 136 тисяч гривень дивідендів. Жінка також має 70% частки у адвокатському об'єднанні "Вдовиченко і партнери".

Божик має понад 37 тисяч гривень на банківських рахунках та готівкою зберігає 44 тисячі євро, 30 тисяч доларів та понад 1,7 мільйона гривень. Жінка, з якою Божик проживає, має 18 тисяч гривень в банку та 79 тисяч доларів та 230 тисяч гривень готівкою.

Валерій Божик. Джерело: facebook/Валерій Божик

Валерій Божик у 2020 році взяв кредит на 592 тисяч гривень, йому залишилося сплатити 444 тисячі гривень. Жінка, з якою Божик проживає, надала поворотну фінансову допомогу у розмірі 47 тисяч доларів.

Божик володіє автомобілем VOLKSWAGEN TOUAREG 2020 року випуску за майже 2 мільйони гривень. Також він має право користування автомобілем TOYOTA CAMRY 2014 року випуску за 265 тисяч гривень, власницею авто є жінка, з якою він проживає. Також вона має легковик ВАЗ 1983 року випуску.

Божик має земельну ділянку на 2 тисячі квадратних метрів у селі Кадубівці. Також разом із жінкою має право користування квартирою у Чернівцях на 75 квадратних метрів за 1,2 мільйона гривень, це майно належить члену сім'ї Божика.

Жінка, з якою він проживає, має ділянку на 1 тисячу квадратних метрів у селі на Тернопільщині, а також квартиру в Києві на 84 квадратні метри за понад 6 мільйонів гривень. Ще вона володіє половиною квартири у Тернополі на 88 квадратних метрів.

Олена Лис, депутатка від фракції партії "Слуга народу"

Олену Лис обрали по 201 виборчому округу з центром у Чернівцях. Вона є членкинею комітету з питань освіти та науки Верховної ради. Також раніше була очільницею Чернівецького обласного осередку партії "Слуга народу".

Лис задекларувала дачний будинок у Чернівцях площею 160 квадратних метрів та земельну ділянку площею понад 500 квадратних метрів. Про це йдеться у її щорічній декларації. Також володіє квартирою у Могилів-Подільському Вінницької області площею понад 60 квадратних метрів. Ще одну квартиру в Києві Лис орендує.

Її чоловік Ігор Лис має право часткової власності на квартиру площею 74,3 квадратних метри та земельну ділянку в селищі Гусятин Тернопільської області.

Також народна депутатка задекларувала квартиру в Чернівцях, де зареєстрована її донька Софія Лис.

Олена Лис. Джерело: УНІАН

У декларації Лис вказала, що володіє автомобілем "Toyota Camry" 2011 року випуску.

Її чоловік має 100% частки у статутному капіталі підприємства "НЕПЕНТЕС ЛТД", яке займається торгівлею. У 2022 році Лис заробила понад 520 тисяч гривень в управлінні справами апарату Верховної Ради України. Її чоловік отримав понад 43 тисячі гривень від підприємницької діяльності у компанії "Емвей Україна" та 136 грн від ТОВ "Свіженька".

В декларації Олена Лис вказала, що зберігає 15 тисяч євро, 10 тисяч доларів та 80 тисяч гривень готівкою й ще понад 10 тисяч гривень на рахунку в банку. Її чоловік має готівкою 380 тисяч гривень, 85 тисяч євро та 200 тисяч доларів.

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