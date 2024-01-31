У Славуті Хмельницької області перепоховали 33-річного Івана Стасюка, який загинув на східному фронті. В листопаді 2023 року його родичі поховали замість нього досі невідомого бійця. Тіло Івана, яке лежало в житомирському морзі, ідентифікували за експертизою ДНК.

Про це Суспільне Хмельницький розповіла вдова військовослужбовця Марина.

Тепер вона на цвинтарі міста Славута відвідує дві могили: одну — бійця, тіло якого видали в хмельницькому морзі за тіло її чоловіка, другу — могилу її чоловіка, тіло якого дотепер лежало в житомирському морзі, і яке вдалося ідентифікувати за експертизою ДНК.

Загиблий військовослужбовець Іван Стасюк,січень-2024. Фото: Суспільне Хмельницький. Фото: Суспільне Хмельницький

"Це нам дуже важливо було. Що мені, що нашим дітям, що його батькам. Тобто, забрати наше, рідне і привезти просто додому поховати", — каже Марина.

Іван Стасюк працював на евакуаційному шляху — евакуйовував поранених та загиблих побратимів. Він вивозив поранених хлопців з поля бою і в машину прилетіла російська ракета.

"Нікому не побажаю двічі ховати кохану людину, як випало на мою долю. Перший раз ми прощалися з Іваном у листопаді 2023. Труна була закрита, тіло було дуже понівечене, воно було згоріле. Через декілька днів після поховання до мене приїхали родичі з Житомира з новинами, що, швидше за все, не того поховала", — ділиться вдова.

Марина каже: вони їздили в Житомир на впізнання тіла її чоловіка.

Вдова Марина розповіла, що на впізнання тіла чоловіка їздила в житомирський морг, січень-2024. Фото: Суспільне Хмельницький. Фото: Суспільне Хмельницький

"Я дивилась на лице, я його впізнати не могла. Я не знаю — чи це мій мозок спрацював так, щоб я просто не здуріла… В нього були особисті речі: ланцюжок з хрестиком, наші обручки і годинник — мій подарунок", — розповідає вдова.

За словами Марини, родичі чоловіка здали матеріали для експертизи ДНК, чекали результатів. Коли ті співпали, забрали тіло Івана та поховали – вдруге, недалеко від могили досі не впізнаного бійця.

"При загиблому в хмельницькому морзі не було ніяких особистих речей. У базі даних його поки ніхто не шукає, немає й співпадінь ДНК. Але я активно сприяю пошукам. Я знаю, що це таке: три місяці не дихати, не їсти, не жити. Просто уявляю, як тим батькам. Я впевнена, що в нього є все-таки якісь родичі", — каже Марина.

Вдова зізнається: її чоловік Іван Стасюк не прослужив на фронті навіть пів року, і загинув у віці 33 років.

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