У Каневі акушерсько-гінекологічне відділення багатопрофільної лікарні не зачинятимуть. Йдеться лише про роботу у новому режимі та його реорганізацію.

У новому режимі відділення працюватиме із 1 квітня 2024 року, повідомила «Суспільному» головна лікарка Канівської багатопрофільної лікарні Віра Шапошник.

З її слів, де та як саме прийматимуть пацієнток нині вирішує обласне управління охорони здоров’я:

"До 30 березня відділення працюватиме, як і раніше. Потім його реорганізують і лікарі прийматимуть пологи у жінок, які потребуватимуть невідкладної медичної допомоги. Зважаючи на це, обласне Управління охорони здоров'я має до березня створити маршрут пацієнта і тоді буде відомо, де народжуватимуть інші жінки", — зазначила пані Віра.

За словами головної лікарки, відділення реорганізують тому, що за кількістю пологів канівська лікарня не відповідає вимогам Постанови КМУ від 22 грудня 2023 р. № 1394, яка регулює роботу Національної служби здоров’я України (НСЗУ):

"Йдеться про сьомий пакет послуг «Медична допомога при пологах». Згідно з цими вимогами, НСЗУ укладає договори і фінансує заклади охорони здоров’я, які з 1 квітня і до 30 вересня 2023 року надали допомогу щонайменше 85 породіллям. У Канівській лікарні за згаданий час цей показник становить 71. Тому лікарня не отримає фінансування".

На думку Віри Шапошник, низька народжуваність – головна причина реорганізації. Лікарка додала, що подібна ситуація склалася у медичних закладах Золотоноші, Звенигородки, Шполи, Христинівки, Монастирища.

За інформацією керівниці Управління охорони здоров'я Черкаської обласної державної адміністрації Антоніни Уманець, укласти контракт із Національною службою здоров’я України та отримати фінансування заклади охорони здоров’я можуть в тому разі, якщо відповідають певним вимогам:

"Якщо мова йде про пологовий пакет, то перша вимога – це кількість пологів. Коли будуть відомі в області заклади, з якими НСЗУ укладе контракти, тоді стануть відомі і маршрути пацієнтів. Канівська лікарня не уклала контракт. Зважаючи на це, місцеві жінки народжуватимуть у найближчих до Канева містах, де буде контракт. Скоріше за все, це буде Сміла, Корсунь-Шевченківській або Черкаси – точно про це буде відомо пізніше", — зазначила очільниця управління охорони здоров’я області.

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