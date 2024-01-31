Підприємець та волонтер Микола Лівшук з Рівного понад 15 разів завозив допомогу для українських військовослужбовців на фронт. У крайній поїздці він подолав понад 500 кілометрів по лінії фронту від Куп'янська до Покровська з двома тоннами допомоги.

Про те, як почав волонтерити, чоловік розповів Суспільному.

Микола Лівшук їздить на фронт з квітня 2022 року:

"В одному з підрозділів, в одній із бригад є моя турка. Там воює мій кум і дуже багато друзів з'явилося, вони знають, що я п'ю каву. Я колись поїхав туди з туркою – так вона там лишилась. І я так за 1,5 року поспостерігав, якщо на карту подивитись, я каву пив кожного разу, — все далі на Схід. Останній раз я каву пив в Лимані, отже наступний раз буде в Донецьку, а там — Крим".

Фото: Суспільне Рівне

Чоловік розповів про останню поїздку на фронт у грудні 2023 року. Тоді він побував в Покровську, щоб передати допомогу бійцям. По дорозі вони зустріли колядників:

"Підійшли дітки: «Чи можна вам заколядувати?» І ми так із ними гарно заколядували, я так здивувався, що мене це трохи "накрило". Потім вони показали мені свій блокпост, який в них є. Там вони серйозно тримають фронт".

За чотири дні поїздки відвідали понад десять бригад, розповів волонтер. Бійцям передали продукти, засоби гігієни й маскувальні сітки. Він додав, що проїхали тоді понад 500 кілометрів по лінії фронту від Куп’янська до Покровська:

"Я збирався їхати малесенькою машинкою. Доросло до такого, що й обласна адміністрація доєдналась з допомогою, і Великоомелянська громада, і спільнота "Smart people". Набралось на великий об'єм — це дві тонни".

Фото: Суспільне Рівне

Микола Лівшук має підприємство з виготовлення пакування. З початку повномасштабного вторгнення РФ паралельно займався бізнесом, волонтерством та служив у Великоомелянській ДФТГ:

"На той період, коли полички в магазинах стали порожні, у перший місяць, зібрались харчовики. Ми можемо прогодувати, чи дати волонтерку на Чернігів, Харків, тоді ще на Маріуполь була стежка, ще можна було робити. Але ж будь-який продукт має бути упакований, тому, відповідно, що мене фактично викликали з блокпоста: «Запускай виробництво, бо треба працювати»".

Волонтер додав, що знову планує їхати на передову:

"Це дійсно затягує, хочеться ще раз відвідати, хочеться побути там. Я собі зробив висновок, що треба це робити ще частіше і ще більше приділяти часу, щоб вони розуміли, що вони не самі, що ми є".

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