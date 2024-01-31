Упродовж 2023 року жителі Хмельницької області подали майже 1500 звернень щодо порушення прав споживачів через неякісні товари чи послуги. Унаслідок цього отримали понад 600 тисяч гривень компенсації. У порівнянні з 2022 роком кількість звернень майже не змінилась, а сума повернення коштів збільшилась приблизно у шість разів.

Про це Суспільне Хмельницький розповіла начальниця управління захисту прав споживачів та контролю за регульованими цінами Головного управління держпродспоживслужби в Хмельницькій області Олена Лошанюк.

"За 2022 рік було 1442 звернень щодо порушення прав споживачів, а за 2023 — 1414. Відповідно 2022 року повернули 116460 гривень, 2023 — 601416. Різниця у сумі пов’язана з тим, що на початку повномасштабного вторгнення багато наших спеціалістів не працювали. Припускаю, що зараз показник відшкодування коштів більший, адже не всі, хто звертається до нас за допомогою, підтримують зворотний зв'язок щодо результатів роботи", — зазначила Олена Лошанюк.

Начальниця управління захисту прав споживачів та контролю за регульованими цінами каже, щоб повернути гроші за послугу чи товар, потрібно писати заяву до того, хто порушив права споживача. Наприклад, це може бути виробник товару чи магазин, де його придбали.

"Законом України "Про захист прав споживачів" передбачено, що упродовж 14 календарних днів людина має право повернути будь-який товар, навіть якщо він і не бракований. Проте для цього обов’язково потрібно мати усі документи, які підтверджують оплату товару чи послуги, наприклад, чек і гарантійний талон. Спеціалісти допомагають правильно написати заяву до суб'єкта господарювання, зв'язуються з ним у телефонному режимі, щоб налагодити комунікацію. 95 % усіх звернень мають позитивний фінал", — пояснила Олена Лошанюк.

За її словами, у 2023 році щодо неякісних послуг люди найчастіше звертались через неправильне нарахування суми оплати за ті чи ті житлово-комунальні показники. З початку 2024 року люди подали 79 звернень щодо порушення прав споживачів, через це їм відшкодували більше як 33 тисячі гривень.

Слідкуйте за новинами Суспільне Хмельницький у Telegram, Viber, YouTube, Instagram, Facebook та Threads.