22-річний командир роти Вадим Тимощук з Хмельниччини отримав державну нагороду

Володимир Зеленський вручив відзнаку Президента України "Хрест бойових заслуг" 22-річному лейтенанту Вадиму Тимощуку з Хмельниччини. Наразі військовий служить на Запорізькому напрямку.

Про це повідомили на сайті Президента України.

"За особисту мужність і героїзм, виявлені в захисті державного суверенітету й територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народу Володимир Зеленський вручив відзнаку Президента України "Хрест бойових заслуг" десятьом військовослужбовцям Збройних Сил України", — йдеться у повідомленні.

Військовослужбовець Вадим Тимощук. Фото: 118 окрема механізована бригада

Вадим Тимощук — командир інженерно-саперної роти, лейтенант 118 окремої механізованої бригади. Хлопець родом з села Довжок Кам'янець-Подільської територіальної громади. Про себе каже: "Я тут не для нагород, а щоб поставити крапку у цій війні. Вигнати, знищити ворога і щасливо жити на своїй землі", — зазначили у службі зв'язків з громадськістю 118 окремої механізованої бригади.

За їхньою інформацією, Вадим Тимощук разом із побратимами встановлює мінні загородження "на нулі". Під час виконання одного із бойових завдань, крім обов'язків сапера, виконував завдання піхотинця-штурмовика: "Тоді ворог намагався захопити одну із позицій, яку утримувала наша бригада. Аби її не втратити, Вадим разом з іншими саперами пішов на допомогу побратимам. Тоді група під керівництвом лейтенанта з допомогою коригування із безпілотника не допустила втрати позиції, знищивши декількох ворогів".

У службі зв'язків з громадськістю 118 окремої механізованої бригади повідомили, Вадим Тимощук з дитинства вирішив здобути фах військового. Наразі він виконує бойові завдання у Запорізькій області.

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