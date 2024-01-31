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У Харкові пролунала серія вибухів
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У Харкові пролунала серія вибухів

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вибухи у харкові
Військові РФ запускають ракету по Україні з Білгородської області пізно ввечері 13 листопада. Фото: AP

Вибухи пролунали у Харкові ввечері 31 січня. У місті та області оголошена повітряна тривога.

Перший вибух чули о 23:09, повідомляють кореспонденти Суспільне Харків.

Удар по Харкову підтвердив керівник обладміністрації Олег Синєгубов.

Поліція нагадує, що повідомляти про місця влучань, поранених та руйнування слід на лінію "102".

Доповнено. 23:29. Попередньо, є влучання безпілотниками по цивільній інфраструктурі, повідомив міський голова Ігор Терехов. Інформація щодо поранених та руйнувань з'ясовується

Під удар потрапив Основ'янський район міста, зазначив Синєгубов.

Доповнено. 00:21. Внаслідок ударів по Харкову інформації про поранених немає, повідомив керівник обладміністрації Олег Синєгубов.

Частина безпілотників "не досягла цілей", зазначив він.

Доповнено. 08:05 1 лютого. За даними облпрокуратури, в Основʼянський район влучили три безпілотники Shahed.

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