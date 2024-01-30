З початку 2024 року на деокупованій Херсонщині зареєструвалось майже пів тисячі нових підприємців та втричі зменшилась кількість безробітних.

Про це на брифінгу розповів заступник голови Херсонської обласної військової адміністрації Михайло Лемак.

Як розповів Лимак, з початку 2024 року до бюджету області надійшло 190 мільйонів гривень. В області зареєструвалося майже пів тисячі нових підприємців та до двох тисяч, тобто втричі, зменшилася кількість зареєстрованих безробітних.

"У межах державної програми доступних кредитів 5-7-9 у банках розглядається 462 заявки від підприємців на суму 640 мільйона гривень. За програмою єРобота цьогоріч схвалили чотири проєкти, ще чотири — не стадії погодження. Всього в області реалізуються 16 мікрогрантів на суму 3,8 млн гривень", — сказав заступник голови ОВА.

Також за словами посадовця, з початку цього року залучили 23 мільйони гривень від партнерів на закупівлю транспорту, важкої техніки та офісного обладнання.

"Продовжуємо працювати з іншими країнами: Нідерландами, Швецією, Канадою та Литвою. Реалізуємо проєкт з покращення доступу до адміністративних послуг, в рамках проєкту 10 ЦНАПів отримали 15 електро велосипедів. У співпраці з львівським IT-кластером 12 медичних закладів отримали 12 систем супутникового зв'язку Starlink, від Мінцифри — 40 Starlink отримали вісім деокупованих громад", — сказав посадовець.

Михайло Лимак розповів, що підписали меморандум з канадсько-українською торговою палатою і це важливий напрямок відновлення бізнесу, адже це нові робочі місця та податки до бюджетів.

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