У Дніпрі 1 та 2 лютого через ремонтні роботи тимчасово не буде газопостачання у деяких житлових будинках.
Про це йдеться на сторінці у Facebook Дніпровської філії "Газмережі".
За повідомленням, розподіл природного газу буде обмежено для мешканців таких будинків:
1 лютого 2024 року:
- вул. Василя Сліпака, 23, 25;
- вул. Батумська, 48, 48а.
2 лютого 2024 року:
- вул. Батумська, 54, 54а.
Подачу газу відновлять після закінчення робіт.
"При цьому споживачам необхідно забезпечити доступ працівникам газової компанії в кожне газифіковане помешкання. Пуск газу в газопровід без його зовнішнього огляду та контрольного опресовування не допускається", – йдеться у повідомленні.
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