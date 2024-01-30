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У Дніпрі через ремонтні роботи тимчасово не буде газопостачання: за якими адресами
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У Дніпрі через ремонтні роботи тимчасово не буде газопостачання: за якими адресами

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газ, Дніпро
Ілюстративне фото. Фото: Pexels

У Дніпрі 1 та 2 лютого через ремонтні роботи тимчасово не буде газопостачання у деяких житлових будинках.

Про це йдеться на сторінці у Facebook Дніпровської філії "Газмережі".

За повідомленням, розподіл природного газу буде обмежено для мешканців таких будинків:

1 лютого 2024 року:

  • вул. Василя Сліпака, 23, 25;
  • вул. Батумська, 48, 48а.

2 лютого 2024 року:

  • вул. Батумська, 54, 54а.

Подачу газу відновлять після закінчення робіт.

"При цьому споживачам необхідно забезпечити доступ працівникам газової компанії в кожне газифіковане помешкання. Пуск газу в газопровід без його зовнішнього огляду та контрольного опресовування не допускається", – йдеться у повідомленні.

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