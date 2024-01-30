Тисяча доларів за вступ: у Рівному суд ухвалив вирок деканесі приватного вишу

За 1 000 доларів деканеса вишу в Рівному обіцяла абітурієнту вступ та здачу першої сесії. Це дозволило б йому уникнути мобілізації. На етапі досудового слідства освітянка визнала свою провину і має сплатити штраф.

Про це йдеться у вироку Рівненського міського суду.

За версією слідства, у вересні 2023 року деканеса факультету кібернетики Міжнародного економіко-гуманітарний університету імені Степана Дем`янчука запропонувала абітурієнту сплатити 1000 доларів:

"За успішне зарахування його до навчального закладу, що дозволяє уникнути призову під час мобілізації до лав Збройних сил України, а також викликала в останнього переконання, що після передачі грошових коштів з використанням власного авторитету та своїх повноважень декана факультету забезпечить успішне складання ним навчальної сесії".

Передача грошей відбулася в жовтні 2023 року в робочому кабінеті деканеси. Це оформили як благодійну допомогу на потреби навчального закладу.

Через пів години жінку викрили правоохоронці та відкрили кримінальне провадження за статтею — "Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вчинення дій або бездіяльність з використанням наданих їй повноважень в інтересах того, хто пропонує, обіцяє чи надає таку вигоду, або в інтересах третьої особи".

Санкція статті передбачає штраф від 34 тис. грн до 68 тис. грн, або виправні роботи на строк до двох років, або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до двох років.

У січні 2024 року на етапі досудового слідства деканеса визнала свою вину та уклала угоду з прокуратурою. Узгодили, що вона сплатить штраф у розмірі 34 тисячі гривень. Також її на рік позбавили права працювати у закладах освіти на посаді декана.

Рівненський міський суд у підготовчому засіданні затвердив угоду та залишив за освітянкою право на апеляцію.

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