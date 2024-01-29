Військовослужбовиця Тетяна вивезла з фронту на Черкащину собаку і її одинадцять цуценят. Нині опікується тваринами та шукає їм прихисток.

Собаку Гієну називає мамою-героїнею, бо вона привела одинадцять цуценят, а кішку Яру зве доглядальниця-мама. Усіх цих тварин Тетяна врятувала з-під обстрілів.

З собакою Гієною познайомилася торік у квітні. Тоді пообіцяла собі забрати її з собою додому.

Тетяна разом із собакою Гієною. Фото: Суспільне Черкаси / Аліна Бережна

Кішка-доглядальниця Яра. Фото: Суспільне Черкаси

Відео, на якому обіцяє забрати Гієну, захисниця зняла наприкінці літа 2023 року на Бахмутському напрямку. Тоді й не підозрювала, що коли повернеться за собакою за чотири місяці, на неї чекатиме несподіванка — одинадцять цуценят.

"В якийсь момент командир каже: будемо їхати в сектор на пару днів. Кажу я з вами, заберу Гієну. Вона біжить мене зустрічає, я бачу її груди й розумію… Відразу питання: скільки? Він каже: мабуть, десять. Я заходжу до Гієни, а цуценята там просто сидять в кутку в підвалі, такі маленькі дітки. Я перше, що — це плакати".

Цуценята врятовані з передової. Фото: Суспільне Черкаси / Аліна Бережна

Тепер вдома щодня має клопіт: турбується про "малечу". Утім залишити цуценят в себе не може. Тому шукає для них родини:

"У нас буде перетримка, доки ми зробимо їм перше щеплення, обробимо їх від паразитів. Потім два тижні вони в нас перебудуть і почнемо уже роздавати. Деякі вже заброньовані, ось цей найменший хлопчик, ми в жарт його називаємо Тойчик, бо він такий маленький, як тойтер'єрчик, то йому зразу знайшлась господарка".

Фото: Суспільне Черкаси

Гієну ж планує залишити у себе. Вона, як і врятована з Часового Яру кішка, стане новим членом бойової команди:

"Кішку ми завжди беремо з собою, а собак залежно від ситуації. Якщо ситуація дозволяє, ми беремо. Якщо це якісь бойові й не буде часу за ними дивиться – вони залишаються, ми працюємо по бригадах, завжди хтось буде вдома, завжди хтось за ними придивиться".

Фото: Суспільне Черкаси

Та найбільше Тетяна мріє жити у мирній країні зі своєю родиною та врятованими тваринами.

"Я завжди казала, що коли закінчиться війна і в мене залишиться дві руки, дві ноги, то я заберу з собою Яру, Барона і Гієну. Яра вже з нами, Барон також з нами й Гієна також має бути з нами".

Фото: Суспільне Черкаси

Надсилайте новини про події з життя на Черкащині

Читайте нас у Telegram

Дивіться нас на YouTube