Головні новини Рівного та області 31 березня

Новини та події Рівного та Рівненської області 31 березня 2024 року: фото, відео, коментарі, які вдалось зібрати Суспільному.
На Рівненщині сили ППО збили ракети Х-55 та "Іскандер"
Ракети Х-55 та "Іскандер" збили сили ППО 31 березня у двох районах Рівненщини. Частину їхніх уламків вилучили правоохоронці, які працювали на місці події, та скерували на експеризу. Про це повідомили в Telegram поліції Рівненської області.
На місцях падіння уламків ракет працювали вибухотехніки, слідчі та криміналісти.
"Під час чергових атак країною-агресором протиповітряна оборона працювала і в двох районах Рівненської області: були збиті ракети Х-55 та "Іскандер". На щастя, ніхто не постраждав", — зазначили в повідомленні.
Правоохоронці задокументували події. Частину уламків вилучили, їх скерують на експертизу.
Поліцейські також нагадали, що в разі виявлення уламків повітряних цілей – негайно повідомляти до поліції за номером 102.
Про те, що на Рівненщині під час ранкової тривоги працювали сили ППО, повідомив навальник ОВА Олександр Коваль. За його даними, уламки збитих цілей пошкодили електроопору та фельдшерсько-акушерський пункт.
Для палацу Красицьких у Володимирці на Рівненщині розробляють проєкт реставрації
Проєкт реставрації палацу Красицьких у Володимирці на Рівненщині відібрали до національного архітектурного хакатону "100 ідей для міст". Для 200-літьої пам'ятки мають розробити ескізи фасадів та внутрішніх приміщень, а також прорахувати орієнтовну вартість робіт. З отриманими матеріалами громада матиме можливість втілити проєкт в майбутньому.
Як розповіла Суспільному начальниця відділу економіки та інвестицій Володимирецької селищної ради Оксана Самковська, на конкурс хакатону загалом відібрали 150 заявок. За результатами участі в ньому громада отримає готовий пакет візуалізації реконструйованого палацу в електронному вигляді, аби потім можна було простіше шукати інвесторів на втілення ідеї.
“Спочатку обрали нашу ідею, згодом вислали форми технічних завдань, які ми мали заповнити відповідно до матеріалів, особливостей будівлі. На наступному етапі у конкурсному порядку обирали розробників: це інститути, практика для студентів, фрілансерів, інженерів, архітекторів, архітектурні бюро, в тому числі іноземні. Як я собі зрозуміла, у хакатону є спонсори, які формують призовий фонд. Тобто це не буде просто так: всі потренувалися і все. Тренуються для того, щоб отримати грошовий приз”.
Зі слів Оксани Самковської, технічне завдання на реконструкцію будівлі палацу Красицьких передбачає автентичне відновлення фасадів будівлі, а також реконструкцію внутрішніх будівель:
“Потрібно інтегрувати його до сучасних потреб, нам не треба музей, а щоб можна було створити якісь простори громадські всередині, які будуть поєднуватися із, наприклад, виставковими зонами, але водночас аби це можна було використовувати для якихось конференцій, засідань, зібрань різних груп за інтересаи. Хочемо, щоб всередині палац був пристосований, а не просто, знаєте, зайшли в музей, де все в позолоті і ніхто нічого не рухає. Щоб приміщення було функціональним”.
Посадовиця зазначила, що архітектор, який взявся за розробку проєкту палацу Красицьких, вже вивчив джерела та розробив автентичний макет фасаду, нині за технічними завданнями селищної ради працює над внутрішніми приміщеннями будівлі:
“При радянській владі, я так розумію, коли там були якісь інтернати, внутрішні приміщення поділили, побудували якісь комірки. Їх навіть у технічній документації нема, але по факту є. Це все треба пропрацювати, аби там могла розміститися галерея, умовно кажучи. Нам видадуть уже візуалізацію, з якою ми зможемо десь іти в люди. Ще важливо, що вони орієнтовну кошторисну частину зроблять, не таку, що прямо на сесію, але прорахують по актуальних цінах. На це ми зможемо опиратися в майбутньому”.
Місцевий історик та краєзнавець Олег Босик розповів, що такий проєкт може стати кроком до майбутнього відновлення палацу Красицьких:
“З чогось же починати треба. Приміщення палацу потребує невідкладного ремонту. Це один із пазлів у процесі відновлення. Зараз планується завершення розробки історико-архітектурного опорного плану селища, бо якщо хтось, наприклад, захоче взяти приміщення в оренду на тривалий час, треба певний пакет документів згідно зі Законом “Про охорону культурної спадщини”: технічний паспорт, охоронний договір, облікова картка, визначена охоронна зона тощо. До цього часу була лише історична довідка обласного музею і копія рішення облради, здається, 1990 року, за яким палац внесли до переліку пам'яток архітектури, у 2023 році заключили охоронний договір”.
Зі слів краєзнавця, упродовж багатьох років місцева влада неодноразово намагалася залучити кошти для відновлення палацу Красицьких, проте безуспішно:
“Спроб було багато, адже це єдиний на території Волинського Полісся цегляний, монументальний палац в стилі пізнього класицизму з елементами ампіру. Нинішній проєкт має позитив у тому, що вже буде концепція, яку розробляє селищна рада. Для майбутнього інвестора це економія часу та заразом дотримання законодавства у сфері охорони культурної спадщини”.
Проєкт організували громадська організація "Центр суспільних комунікацій", Клуб мерів та Thought Group(Chile) в рамках проєкту IRS, що має на меті популяризацію міст України та їх стале відновлення за принципами Build Back Better.
Що відомо про палац Красицьких у Володимирці
За інформацією туристичного порталу discover.ua, палац Красицьких — найстаріша будівля Володимирця і єдина збережена пам’ятка палацової архітектури на історичній Волині.
Будівля в стилі провінційного класицизму з елементами ампіру зведена у 20-х роках ХІХ століття для графа Вінсента Юзефа Красицького.
Ім’я архітектора — невідоме. Про автентичний вигляд споруди можна дізнатися завдяки збереженим описам і фотографіям.
Над входом на колонах був різьблений портик, на другому поверсі — маленький балкон, а зліва на фасаді — ґанок із колонами. Усі ці елементи зруйновані й не збереглися до наших днів.
На першому поверсі були розташовані їдальня, вітальня й кімната для гостей; на другому — кімнати власників та, можливо, ще одна вітальна або бальна зала. Навколо палацу заклали парк з екзотичними рослинами й широкими алеями. Також на території була гуральня й господарські приміщення.
Красицькі володіли маєтком до початку ХХ століття. У 1914 році його викупила родина де Пурбе, яка використовувала палац переважно для адміністративних потреб, а не як резиденцію.
За радянської влади маєток розграбували, в 1957 році відкрили там дитячий будинок-інтернат, а деякі приміщення почали використовувати під потреби місцевого колгоспу.
З 2002 року упродовж шести років тут діяла церква. У пам’ять про це на фронтоні досі зберігся хрест.
Зараз палац Красицьких у занедбаному стані. Місцева молодь та активісти час від часу намагаються привернути увагу до будівлі за допомогою мистецьких акцій.
Повідомили про смерть військових з Рівненщини — Юрія Бернацького та Ігоря Ничипорука
Стало відомо про смерть двох військових з Рівненщини — Юрія Бернацького з Дубна та Ігоря Ничипорука з Рокитнівської громади. Про це повідомили у Facebook місцевих рад.
Юрій Бернацький
Юрій Бернацький — з Дубна, 1995 року народження. Він служив стрільцем — помічником гранатометника відділення охорони.
Військовий помер під час виконання обов’язків біля села Новогригорівка Запорізької області.
Прощання з Юрієм Бернацьким відбудеться сьогодні, 31 березня, о 12.00 біля його будинку в Дубні: О 12.30 розпочнеться поминальна служба у Свято-Георгіївському храмі, повідомили у Facebook Дубенської міськради.
Ігор Ничипорук
Ігор Ничипорук — житель селища Рокитне, 1989 року народження.
Військовий загинув 27 березня внаслідок ураження FPV-дрону у Запорізькій області, повідомили у Facebook Рокитнівської селищної ради.
На Рівненщині збили повітряну ціль. Уламки пошкодили електроопору та ФАП
Зранку 31 березня у межах Рівненської області збили повітряну ціль. Її уламки пошкодили електроопору, травмованих немає. На місці працюють представники відповідних служб.
Про це в Telegram повідомив начальник ОВА Олександр Коваль.
Тривога на Рівненщині лунала з 5:00 і тривала півтори години. В цей час в межах області збили повітряну ціль, уламки якої пошкодили електроопору.
"На місці працюють представники відповідних служб. Електропостачання забезпечене. Також незначних пошкоджень зазнав ФАП. Іншої інформації про пошкодження будівель чи споруд зафіксовано не було. Люди не постраждали", — написав Олександр Коваль.
В межах України під час російської атаки у ніч на 31 березня сили протиповітряної оборони збили дев'ять з 16 ракет і дев'ять з 11 безпілотників.
За даними командувача Повітряних сил Миколи Олещука, росіяни вночі запустили по території України 14 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95м з Саратовської області, 11 ударних БпЛА типу "Shahed" з Приморського-Ахтарська, балістичну ракету "Іскандер-М" з території тимчасово окупованого Криму та керовану авіаційну ракету Х-59 з ТОТ Запорізької області.
Переселенців прийматиме Дубенський район: на Рівненщину прибуде другий евакуаційний потяг
У Дубенському районі на Рівненщині готуються до прийому евакуйованого населення з Донеччини. Наразі в районі проживає майже 3,5 тисячі переселенців.
Про це Суспільному повідомила пресслужба Дубенської РДА.
Громади району прийматимуть переселенців другого евакуаційного потягя, який у найближчі дні прибуде із Донеччини.
Як розповіла заступниця голови Дубенської районної державної адміністрації Ірина Кружайло, місця для розміщення ВПО вже підготували:
"Наразі у нас є достатня кількість місць для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб. Поки відомо, що для виїзду зареєструвались 50 людей. Вже маємо визначені й погоджені місця для їх розміщення. Це і місця компактного проживання населення, і приватні будинки".
Зі слів заступниці, місця підготували у Варковицькій, Мирогощанській, Млинівській, Привільненській та Дубенській тергромадах. Для організації зустрічі людей будуть задіяні всі необхідні екстрені служби, керівництво та відповідні фахівці райдержадміністрації, тергромад.
"Людей зустрінемо із потяга, забезпечимо їх гарячим харчуванням. Потім їх супроводять до місця проживання. Наше завдання — допомогти цим людям адаптуватись і комфортно почуватись у нас, на Дубенщині", — додала Ірина Кружайло.
Вона додала, що за місцем тимчасового проживання всім евакуйованим громадянам нададуть соціальні (оформлення статусу ВПО тощо), медичні, освітні (за потреби) послуги, а також забезпечать гуманітарною (продовольчою та непродовольчою) допомогою, предметами першої необхідності.
Наразі в громадах району проживає 3 438 переселенців.