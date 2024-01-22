У Вижницькому районі Чернівецької області є п'ять сільських громад. Усі вони подали декларації за 2022 рік. Суспільне Чернівці розповідає, що задекларували голови сільських громад району.

Доповнено 1 лютого:

Василь Шемчук, Брусницька громада

Брусницький сільський голова Василь Шемчук заробив понад 435 тисяч гривень. Також задекларував понад 140 тисяч гривень зарплати дружини Ольги у товаристві "Агрофірма "Калина", також майже мільйон гривень її доходу як підприємиці.

Крім цього, готівкою Шемчук зберігає 200 тисяч гривень, 12 500 доларів та 1000 євро. Також має корпоративні права у трьох фірмах:

20% у ТОВ "Брусницька Мацеста" – що становить 20 тисяч гривень;

25% у ТОВ "Агрофірма Калина" – що становить 625 тисяч гривень;

100% у ТОВ "Калина Агро 1" – що становить 2 тисячі гривень.

Василь Шемчук. Facebook/Брусницька об'єднана територіальна громада

Також Шемчук має легковий автомобіль Toyota Land cruiser 2006 року випуску й вантажівку Volkswagen 2004 року.

Шевчук володіє двома будинками та п'ятьма земельними ділянками у селах Кальнівці, Остра та Брусниця. Їхня площа становить від 1 700 до понад 3 300 квадратних метрів. Також у власності має нежитлову будівлю, адмінбудівлю цеху розливу мінеральної води та будівлю магазину й перукарні, а також автосервісу.

Василь Соломко, Банилівська громада

Голова Банилівської громади Василь Соломко у 2022 році заробив майже 280 тисяч гривень. У декларації Соломко вказав, що має непогашений кредит, за яким має сплатити понад 27 тисяч гривень.

Василь Соломко. Фото: Facebook/Василь Соломко

Також Соломку належить приватне фермерське господарство "Джерело", зареєстроване у Банилові. Соломко та його сім'я не володіє автомобілями, але має комбайн CASE за 115 тисяч гривень.

Олексій Скрипчук, Конятинська громада

Голова Конятинської громади Олексій Скрипчук за рік заробив на посаді майже 205 тисяч гривень. З 2013 року він володіє будинком у селі Самакова площею понад 150 квадратних метрів. Також Скрипчук має дві земельні ділянки площею 4,5 тисячі квадратних метрів.

Олексій Скрипчук. Фото: Конятинська територіальна громада

Валерій Полянчук, Селятинська громада

Голова Селятинської громади Валерій Полянчук на посаді заробив понад 372 тисячі гривень. Дружина Полянчука отримала майже 40 тисяч гривень допомоги за догляд за дитиною з інвалідністю. Також Полянчук задекларував подарунок за 250 гривень від обласної адміністрації.

Валерій Полянчук. Фото: Facebook/Валерій Полянчук

Полянчук володіє п'ятьма земельними ділянками у Верхньому Ялівці, їхня загальна площа становить майже один гектар. Також дружина Полянчука має земельні ділянки загальною площею майже 2 гектари. З 2015 року Полянчук володіє будинком площею 45 квадратних метрів.

Валерій Полянчук має у власності два автомобілі — Москвич 1972 року випуску та Ford Transit 1998 року випуску.

Марія Ілюк, Усть-Путильська громада

Голова Усть-Путильської громади Марія Ілюк задекларувала понад 370 тисяч гривень зарплати. Чоловік Ілюк заробив 35 тисяч гривень на роботі у сільській раді.

Чоловік Марії Ілюк володіє двома автомобілями — Volkswagen Passat 2017 року та Fiat Doblo 2015 року випуску. Також Марія Ілюк має земельні ділянки у селі Товарниця площею у понад 2 гектари, а її чоловік володіє земельними ділянками загальною площею понад 400 квадратних метрів. У власності чоловіка Ілюк є будинок у селі Розтоки площею 60 квадратних метрів.

Марія Ілюк. Фото: Сусіди.City

Що відомо про відкриття декларацій

Подати щорічні декларації за 2021 та 2022 роки потрібно до 31 січня 2024 року. Водночас декларації за 2023 рік треба подати у період з 1 січня по 31 березня 2024 року.

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) 10 грудня 2023 року відкрило публічний цілодобовий доступ до реєстру декларацій.

12 жовтня 2023 року набрав чинності Закон України № 3384-ІХ про відновлення декларування. Одночасно стартувала й кампанія декларування за 2021-2022 роки, яка триватиме до 31 січня 2024 року.

У перші ж дні повномасштабного наступу Голова НАЗК публічно озвучив позицію Національного агентства: "Спочатку перемога, а потім декларування". Дещо пізніше 7 березня набрав чинності Закон №2115-ІХ, який переніс дедлайн подання будь-яких звітних документів на 3 місяці після закінчення воєнного стану.

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