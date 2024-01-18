На Київщині відкриють нові притулки для постраждалих від домашнього насильства

Щонайменше у чотирьох громадах Київщини відкриють нові притулки для потерпілих від домашнього насилля.

Про це розповіла начальниця служби у справах дітей та сім'ї КОВА Ірина Антошко.

Притулки для постраждалих від домашнього насильства вже працюють в регіоні та прихистили понад 140 людей протягом 2023 року.

Спеціалізовані служби надали майже п'ять тисяч послуг: психологічні та юридичні консультації, соціально-психологічна допомога та соціально-побутові послуги.

Також функціонують денні центри з кризовою кімнатою, консультативні служби та 17 мобільних бригад соціально-психологічної допомоги та підтримки.

Якщо ви зазнали будь-якого прояву домашнього насильства, можна подзвонити на гарячу лінію за телефонами:

1547 — урядова гаряча лінія з протидії домашньому насильству;

1545 — урядовий кол-центр;

0800213103 — безоплатна правова допомога;

102 — Національна поліція.

Водночас можна звернутися до територіальної громади за місцем проживання.