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На Київщині відкриють нові притулки для постраждалих від домашнього насильства
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На Київщині відкриють нові притулки для постраждалих від домашнього насильства

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домашнє насильство
Фото (ілюстративне): Unsplash

Щонайменше у чотирьох громадах Київщини відкриють нові притулки для потерпілих від домашнього насилля.

Про це розповіла начальниця служби у справах дітей та сім'ї КОВА Ірина Антошко.

Притулки для постраждалих від домашнього насильства вже працюють в регіоні та прихистили понад 140 людей протягом 2023 року.

Спеціалізовані служби надали майже п'ять тисяч послуг: психологічні та юридичні консультації, соціально-психологічна допомога та соціально-побутові послуги.

Також функціонують денні центри з кризовою кімнатою, консультативні служби та 17 мобільних бригад соціально-психологічної допомоги та підтримки.

Якщо ви зазнали будь-якого прояву домашнього насильства, можна подзвонити на гарячу лінію за телефонами:

  • 1547 — урядова гаряча лінія з протидії домашньому насильству;
  • 1545 — урядовий кол-центр;
  • 0800213103 — безоплатна правова допомога;
  • 102 — Національна поліція.

Водночас можна звернутися до територіальної громади за місцем проживання.

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