На Закарпатті 23 школи забезпечують щоденне харчування учнів за підтримки ООН

23 школи Закарпатської області забезпечують щоденне харчування учнів початкових класів за фінансової підтримки Всесвітньої продовольчої програми ООН.

Про це повідомили на сторінці Закарпатської ОВА у Facebook.

За інформацією відомства, у проєкті беруть участь школи Керецьківської, Нересницької, Нижньоворітської, Буштинської, Вишківської, Воловецької, Дубівської, Жденіївської, Королівської, Середнянської, Солотвинської, Усть-Чорнянської та Хустської громад.

Міжнародна організація відшкодовує закладам 30% витрат на гарячі страви. На таку компенсацію ВПП ООН уже спрямувала області понад 1,2 мільйонів гривень. Ці кошти найближчим часом розподілять у бюджети громад, які беруть участь у проєкті.

"Завдяки такій співпраці в межах підписаної Угоди школи Закарпаття мають можливість вдосконалити організацію гарячого харчування. Це важливо, зокрема, й у контексті реалізації реформи шкільного харчування, яку втілюють у країні за ініціативи першої леді Олени Зеленської", — директорка департаменту освіти і науки, молоді та спорту ОВА Мар’яна Марусинець.

Мар'яна Марусинець додала, що в другому семестрі Всесвітня продовольча програма ООН планує розширити проєкт у Закарпатській області й охопити такою підтримкою ще 51 заклад загальної середньої освіти.

"Здорове та поживне шкільне харчування — це не лише засіб забезпечення фізичного благополуччя, а й справжня інвестиція в майбутнє. Підтримка програми шкільного харчування, яку ми надаємо в Україні, відображає наше прагнення створити сприятливі умови для навчання та розвитку кожної дитини", — зазначив Девід Томас, керівник програм Всесвітньої продовольчої програми ООН.

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