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На Закарпатті 23 школи забезпечують щоденне харчування учнів за підтримки ООН
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На Закарпатті 23 школи забезпечують щоденне харчування учнів за підтримки ООН

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На Закарпатті 23 школи забезпечують щоденне харчування учнів за підтримки ООН
Фото: Закарпатська ОВА | Facebook

23 школи Закарпатської області забезпечують щоденне харчування учнів початкових класів за фінансової підтримки Всесвітньої продовольчої програми ООН.

Про це повідомили на сторінці Закарпатської ОВА у Facebook.

За інформацією відомства, у проєкті беруть участь школи Керецьківської, Нересницької, Нижньоворітської, Буштинської, Вишківської, Воловецької, Дубівської, Жденіївської, Королівської, Середнянської, Солотвинської, Усть-Чорнянської та Хустської громад.

Міжнародна організація відшкодовує закладам 30% витрат на гарячі страви. На таку компенсацію ВПП ООН уже спрямувала області понад 1,2 мільйонів гривень. Ці кошти найближчим часом розподілять у бюджети громад, які беруть участь у проєкті.

"Завдяки такій співпраці в межах підписаної Угоди школи Закарпаття мають можливість вдосконалити організацію гарячого харчування. Це важливо, зокрема, й у контексті реалізації реформи шкільного харчування, яку втілюють у країні за ініціативи першої леді Олени Зеленської", — директорка департаменту освіти і науки, молоді та спорту ОВА Мар’яна Марусинець.

Мар'яна Марусинець додала, що в другому семестрі Всесвітня продовольча програма ООН планує розширити проєкт у Закарпатській області й охопити такою підтримкою ще 51 заклад загальної середньої освіти.

"Здорове та поживне шкільне харчування — це не лише засіб забезпечення фізичного благополуччя, а й справжня інвестиція в майбутнє. Підтримка програми шкільного харчування, яку ми надаємо в Україні, відображає наше прагнення створити сприятливі умови для навчання та розвитку кожної дитини", — зазначив Девід Томас, керівник програм Всесвітньої продовольчої програми ООН.

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