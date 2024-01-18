НовиниВійнаТОП РегіонівВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТОКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
На Донеччині загинув військовий з Івано-Франківщини Ігор Лаврів
Вторгнення Росії в УкраїнуСМЕРТЬЗСУРегіони

На Донеччині загинув військовий з Івано-Франківщини Ігор Лаврів

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
На Донеччині загинув військовий з Івано-Франківщини Ігор Лаврів
Фото: Facebook/Андрій Найда

На війні загинув 15 січня 2024 року військовослужбовець із села Тужилів Калуської громади, що на Івано-Франківщині, Ігор Лаврів.

Про це повідомили у Facebook-групі Тужилівського старостинського округу.

Ігор Лаврів народився 2 березня 1982 року.

"Мужньо виконуючи військовий обов'язок, в бою за Україну, її свободу і незалежність під час мінометно-артилерійського обстрілу загинув наш односелець, головний сержант, командир штурмового відділення Ігор Лаврів", — йдеться у дописі.

Військовослужбовець поліг на Донеччині, повідомив голова Калуської громади Андрій Найда.

Підписуйтеся на новини Суспільне Івано-Франківськ у Facebook, Telegram, Viber, Instagram та YouTube

Топ дня
Зеленський закликав до повної дії санкцій, Росія хоче витіснити бійців ЗСУ з Куп'янського лісу. 695 день війни. Онлайн
Зеленський закликав до повної дії санкцій, Росія хоче витіснити бійців ЗСУ з Куп'янського лісу. 695 день війни. Онлайн Оновлюється
Справа Гринкевича: трьом фігурантам суд обирає запобіжні заходи
Справа Гринкевича: трьом фігурантам суд обирає запобіжні заходи Оновлюється
Атака на об'єкт під Санкт-Петербургом: безпілотник був українського виробництва — глава Мінстратегпрому
Атака на об'єкт під Санкт-Петербургом: безпілотник був українського виробництва — глава Мінстратегпрому
&quot;Офіційно кордон не перетинав&quot;: ДБР оголосило в розшук Романа Гринкевича
"Офіційно кордон не перетинав": ДБР оголосило в розшук Романа Гринкевича
Українські хакери викрали техдокументацію на пів тисячі об'єктів Міноборони РФ — джерела
Українські хакери викрали техдокументацію на пів тисячі об'єктів Міноборони РФ — джерела

Вибір редакції
Зустріч щодо української "формули миру", 1 грудня 2023 рік
Українська "формула миру": як Київ залучає союзників для спільного бачення фіналу війни
Артцентр "Ізоляція" в Донецьку
Вирок у справі "Палича", який катував в "Ізоляції". Хто він такий та що про нього розповідали колишні вʼязні Ексклюзивно
Єнс Столтенберг розмовляє з Джо Байденом
Рік виборів, зміцнення диктатур та ювілейного саміту НАТО: які головні світові події 2024-го вплинуть на Україну
Міністр оборони України Рустем Умєров
"Служити — це честь, а не покарання" — міністр оборони Умєров про мобілізацію, зброю та боротьбу з корупцією Ексклюзивно
&quot;Тут доця, тут зять, тут сваха, тут сват&quot;. Фотопроєкт про загиблих у Грозі та їхніх рідних
"Тут доця, тут зять, тут сваха, тут сват". Фотопроєкт про загиблих у Грозі та їхніх рідних
Дізнайтесь більше
Що зі справою Гринкевича та хто стежив за Bihus.Info. СУСПІЛЬНЕ | ДАЙДЖЕСТ
Що зі справою Гринкевича та хто стежив за Bihus.Info. СУСПІЛЬНЕ | ДАЙДЖЕСТ
&quot;Я вірю, що в цьому році ми будемо літати&quot;, — Садовий про відновлення авіасполучення в Україні
"Я вірю, що в цьому році ми будемо літати", — Садовий про відновлення авіасполучення в Україні
Комунальна техніка сніг негода Селидове Донецька область
Понад 13 мільйонів на три машини. Як працює нова комунальна техніка Селидівської громади
8 вибухів: армія РФ завдала ударів по двох громадах Сумської області
8 вибухів: армія РФ завдала ударів по двох громадах Сумської області
На початок