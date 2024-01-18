На війні загинув 15 січня 2024 року військовослужбовець із села Тужилів Калуської громади, що на Івано-Франківщині, Ігор Лаврів.
Про це повідомили у Facebook-групі Тужилівського старостинського округу.
Ігор Лаврів народився 2 березня 1982 року.
"Мужньо виконуючи військовий обов'язок, в бою за Україну, її свободу і незалежність під час мінометно-артилерійського обстрілу загинув наш односелець, головний сержант, командир штурмового відділення Ігор Лаврів", — йдеться у дописі.
Військовослужбовець поліг на Донеччині, повідомив голова Калуської громади Андрій Найда.
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