НовиниВійнаТОП РегіонівВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТОКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили нові атаки біля Вербового й Роботиного — Генштаб
Вторгнення Росії в УкраїнуОбстрілиЗСУГенштабРегіони

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили нові атаки біля Вербового й Роботиного — Генштаб

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
На Запорізькому напрямку ЗСУ відбили чотири атаки армії РФ поблизу Вербового та Роботиного
ЗСУ. Фото ілюстративне. Фото: Facebook/ Генеральний штаб ЗСУ

На Запорізькому напрямку Сили оборони України відбили чотири атаки російської армії неподалік Вербового та Роботиного.

Про це сьогодні, 18 січня, повідомили у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

"На Запорізькому напрямку українські захисники відбили 4 атаки ворога в районах західніше Вербового та Роботиного Запорізької області", — йдеться у повідомленні.

Окрім цього у Генштабі зазначили, що російські військовослужбовці завдали артилерійських та мінометних ударів по території більш ніж двадцяти населених пунктів, зокрема по Полтавці, Гуляйполю, Чарівному, Новоандріївці, Щербаках та Степногірську Запорізької області.

Раніше Суспільне повідомляло, що неподалік Запоріжжя бійці Національної гвардії України збили російський безпілотник типу Shahed-136/131.

Підписуйтеся на новини Суспільне Запоріжжя в Telegram та у Viber

Топ дня
Зеленський закликав до повної дії санкцій, Росія хоче витіснити бійців ЗСУ з Куп'янського лісу. 695 день війни. Онлайн
Зеленський закликав до повної дії санкцій, Росія хоче витіснити бійців ЗСУ з Куп'янського лісу. 695 день війни. Онлайн Оновлюється
Справа Гринкевича: трьом фігурантам суд обирає запобіжні заходи
Справа Гринкевича: трьом фігурантам суд обирає запобіжні заходи Оновлюється
Атака на об'єкт під Санкт-Петербургом: безпілотник був українського виробництва — глава Мінстратегпрому
Атака на об'єкт під Санкт-Петербургом: безпілотник був українського виробництва — глава Мінстратегпрому
&quot;Офіційно кордон не перетинав&quot;: ДБР оголосило в розшук Романа Гринкевича
"Офіційно кордон не перетинав": ДБР оголосило в розшук Романа Гринкевича
Українські хакери викрали техдокументацію на пів тисячі об'єктів Міноборони РФ — джерела
Українські хакери викрали техдокументацію на пів тисячі об'єктів Міноборони РФ — джерела

Вибір редакції
Зустріч щодо української "формули миру", 1 грудня 2023 рік
Українська "формула миру": як Київ залучає союзників для спільного бачення фіналу війни
Артцентр "Ізоляція" в Донецьку
Вирок у справі "Палича", який катував в "Ізоляції". Хто він такий та що про нього розповідали колишні вʼязні Ексклюзивно
Єнс Столтенберг розмовляє з Джо Байденом
Рік виборів, зміцнення диктатур та ювілейного саміту НАТО: які головні світові події 2024-го вплинуть на Україну
Міністр оборони України Рустем Умєров
"Служити — це честь, а не покарання" — міністр оборони Умєров про мобілізацію, зброю та боротьбу з корупцією Ексклюзивно
&quot;Тут доця, тут зять, тут сваха, тут сват&quot;. Фотопроєкт про загиблих у Грозі та їхніх рідних
"Тут доця, тут зять, тут сваха, тут сват". Фотопроєкт про загиблих у Грозі та їхніх рідних
Дізнайтесь більше
Що зі справою Гринкевича та хто стежив за Bihus.Info. СУСПІЛЬНЕ | ДАЙДЖЕСТ
Що зі справою Гринкевича та хто стежив за Bihus.Info. СУСПІЛЬНЕ | ДАЙДЖЕСТ
&quot;Я вірю, що в цьому році ми будемо літати&quot;, — Садовий про відновлення авіасполучення в Україні
"Я вірю, що в цьому році ми будемо літати", — Садовий про відновлення авіасполучення в Україні
Комунальна техніка сніг негода Селидове Донецька область
Понад 13 мільйонів на три машини. Як працює нова комунальна техніка Селидівської громади
8 вибухів: армія РФ завдала ударів по двох громадах Сумської області
8 вибухів: армія РФ завдала ударів по двох громадах Сумської області
На початок