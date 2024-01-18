На Запорізькому напрямку Сили оборони України відбили чотири атаки російської армії неподалік Вербового та Роботиного.

Про це сьогодні, 18 січня, повідомили у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

"На Запорізькому напрямку українські захисники відбили 4 атаки ворога в районах західніше Вербового та Роботиного Запорізької області", — йдеться у повідомленні.

Окрім цього у Генштабі зазначили, що російські військовослужбовці завдали артилерійських та мінометних ударів по території більш ніж двадцяти населених пунктів, зокрема по Полтавці, Гуляйполю, Чарівному, Новоандріївці, Щербаках та Степногірську Запорізької області.

Раніше Суспільне повідомляло, що неподалік Запоріжжя бійці Національної гвардії України збили російський безпілотник типу Shahed-136/131.

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