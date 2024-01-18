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Експрем'єр-міністр Азаров звинувачується в інформаційній діяльності на користь РФ — обвинувальний акт скерували до суду
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Експрем'єр-міністр Азаров звинувачується в інформаційній діяльності на користь РФ — обвинувальний акт скерували до суду

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Експрем'єр-міністр Азаров звинувачується в інформаційній діяльності на користь РФ — обвинувальний акт скерували до суду
Експрем'єр-міністр України Микола Азаров. Фото: УНІАН

Офіс Генерального прокурора України скерував до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні стосовно колишнього прем’єр-міністра України Миколи Азарова. Його звинувачують в інформаційній діяльності на користь РФ.

Про це повідомляється на офіційній сторінці ОГПУ у Facebook.

"Слідством встановлено, що експрем’єр-міністр України, який з 2014 року переховується на території держави-агресора, з початку повномасштабного вторгнення і по теперішній час, використовуючи російські медіа та мережу інтернет, здійснює активну інформаційну діяльність у співпраці з Російською Федерацією", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Азаров зокрема регулярно бере участь в ефірах російських інформаційних каналів, пропагує російські наративи та проводить інформаційну діяльність, спрямовану на дискредитацію України.

"У відеозаписах, які були розміщені на Youtube-каналі "Ина я правда" та порталах російських медіа, колишній прем’єр-міністр виправдовує збройну агресію РФ та окупацію частини території України. Ексчиновник називає події в Бучі "фейком", закликає до денацифікації і насильницької зміни української влади та запевняє, що спеціальна операція Путіна врятувала Донецьк від захоплення, "попередивши цю трагедію", — додали в ОГПУ.

Раніше, у травні 2022 року, ДБР дозволили провести спецрозслідування щодо Азарова через "Харківські угоди".

Що відомо про розслідування держзради Азарова

Микола Азаров обіймав посаду прем'єр-міністра України з 11 березня 2010 року по 28 січня 2014 року. Його син Олексій Азаров був народним депутатом Верховної Ради VII скликання.

Після Євромайдану Азаров утік до Австрії. Згодом уряди Австрії й Швейцарії оголосили про арешт його активів з метою запобігання ризику незаконного привласнення фінансових активів української держави. У 2015-му МЗС України анулювало дипломатичний паспорт Азарова.

Азаров перебував в санкційному списку з 2014 року за розкрадання державних коштів України або зловживання службовим становищем, але у березні 2020 ЄС зняв санкції щодо Азарова.

У вересні 2018-го повідомлялось, що Азарова підозрюють у заволодінні в "співучасті з учасниками злочинної організації Януковича скрапленим газом загальною вартістю близько 2,2 мільярда гривень". А у жовтні 2018-му ГПУ повідомила про підозру Азарову та його сину в одержанні хабаря у сумі понад 140 млн грн за призначення на посаду в Кабмін першого віцепрем'єр-міністра.

Державне бюро розслідувань оголосило про підозру у державній зраді колишньому президенту-втікачу Віктору Януковичу за підписання "Харківських угод" у 2010 році на користь Росії.

12 березня СБУ почала розслідування та відкрила кримінальне провадження щодо службових осіб органів державної влади за фактом державної зради у період з 2008 по 2010 роки.

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