Атака безпілотниками по Одесі у новорічну ніч, 31 грудня, завдала шкоди довкіллю на понад 45 мільйонів гривень.

Про це 18 січня повідомили у Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу.

За їхніми даними, внаслідок атаки металевими уламками та будівельними відходами засмітило понад 700 квадратних метрів землі. Через це екології завдано шкоди на понад 45 мільйонів гривень.

Наслідки російської атаки по Одесі 31 грудня. Фото: Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу

Унаслідок падіння збитих безпілотників пошкодило щонайменше три багатоквартирних висотних будинки, три приватні будинки та господарські споруди.

Що відомо про атаку Одеси у новорічну ніч

У новорічну ніч атака РФ тривала кілька годин. Над Одещиною Сили оборони збили 28 дронів типу Shahed. Є влучання у портову інфраструктуру. пошкоджені щонайменше три багатоквартирні будинки, три приватні будинки, господарські споруди.

Внаслідок атаки загинув 15-річний підліток. Ще троє людей отримали поранення та опіки, вони у лікарні.

За фактом дронової атаки Одеси вночі 1 січня, внаслідок якої загинув 15-річний підліток, правоохоронці почали розслідування.

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