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У Коломиї на Івано-Франківщині відкрили меморіальну дошку сотенному УПА Мирославу Симчичу
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У Коломиї на Івано-Франківщині відкрили меморіальну дошку сотенному УПА Мирославу Симчичу

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У Коломиї на Івано-Франківщині відкрили меморіальну дошку сотенному УПА Мирославу Симчичу
Фото: Facebook/Богдан Станіславський

У Коломиї, що на Івано-Франківщині, до річниці смерті відкрили меморіальну дошку сотенному УПА Мирославу Симчичу на псевдо Кривоніс.

Про це повідомив на Facebook-сторінці голова Коломийської громади Богдан Станіславський.

"Відтепер кожен, хто йтиме повз будинок на бульварі Лесі Українки, 12, знатиме, що поруч з нами жила людина, яка присвятила своє життя визволенню нашої держави від окупантів", — пише Станіславський.

Що відомо про Мирослава Симчича

18 січня 2023 року помер 100-річний сотенний Української повстанської армії, політв'язень, кавалер орденів "Свободи" та "За заслуги", Герой України з Івано-Франківщини Мирослав Симчич на псевдо Кривоніс.

Повстанець народився у селі Вижній Березів. У 1941 році доєднався до лав юнацької сітки ОУН. Навчаючись у Коломийському архітектурному технікумі, восени 1943 року Мирослав Симчич вступив до першого куреня Української народної самооборони у Космачі. Служив кулеметником.

Під керівництвом Мирослава Симчича у 1945 році під Космачем повстанці розгромили каральну дивізію НКВС. Бій тривав три дні. Загалом повстанець провів 42 успішні бої проти "совєтів".

Мирослава Симчича арештували в 1948 році. Тоді радянська влада таврувала його прізвиськами "преступнік і бандіт". Повстанець відбув понад 32 роки каторги й таборів.

15 листопада 2017 року Косівський районний суд реабілітував сотенного УПА.

У 2022 році з нагоди 80-ліття створення Української повстанської армії Мирослава Симчича нагородили медаллю "80 років УПА".

14 жовтня 2022 року президент Володимир Зеленський присвоїв Симчичу звання "Герой України".

"Однією з його найбільших перемог є те, що зараз тисячі симчичів теж вміють перемагати ворога", — сказав на похороні сотенного УПА історик Володимир В'ятрович.

Письменник Василь Шкляр пригадав останню розмову з військовиком: "Я його запитав: "Друже, ви прожили таке взірцеве життя, ви пройшли таку тяжку боротьбу з кадебістами, а потім — табори. Десятиліттями в таборах. Ви ніде не похитнулися, не поступилися. А от скажіть, будь ласка, за чим ви шкодуєте? Він подумав і сказав: "Є. Мало я вбив мос*алів".

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