У Києві перейменували 29 топонімів на честь українських захисників. Одну з вулиць столиці назвали на честь миколаївського поета та військового Гліба Бабіча. Митець загинув на фронті в липні 2022 року.
Про це повідомляє Київська міська рада.
18-го січня в Київраді присвоїли нові назви низці столичних вулиць. У Дарницькому районі вулицю Канальну перейменували на вулицю Гліба Бабича.
"Ми виходимо на фінішну пряму і невдовзі буде остаточно завершено процес дерусифікації міських об'єктів. Більше місця російським наративам на карті столиці ніколи не буде", — сказав секретар міськради Володимир Бондаренко.
Що відомо про Гліба Бабіча
- Миколаївський поет, автор пісень, співзасновник волонтерської ініціативи "Res_Publica. Брати по зброї", командир взводу 10 окремої гірсько-штурмової бригади Гліб Бабіч загинув на фронті 28 липня 2022 року. На фронті отримав псевдо "Лєнтяй" та пройшов шість бойових ротацій. Автор неофіційного гімну коломийської "десятки" та загалом понад 500 віршів та пісень, зокрема для гурту "Kozak System".
- Гліб Бабіч народився 2 березня 1969 року у Миколаєві. Перші вірші написав у десятирічному віці. На вірші Гліба Бабича написані пісні, музику до яких створювали як сам автор, так і професійні композитори.
- Після звільнення з армії очолив громадську організацію "Res_Publica. Брати по Зброї". У березні 2021 року в Миколаєві відбулась презентація збірки "Вірші і пісні" Гліба Бабича. До збірки "Вірші і пісні" увійшли два десятки віршів, в яких автор розповідає, що було з Україною в останні роки.
- 28 липня у бою з російськими окупантами загинув. У Києві у Михайлівському Золотоверхому соборі відбулася церемонія прощання з загиблим військовим і поетом.
- Останній вірш, опублікований на Фейсбук-сторінці поета 24 липня 2022 року — за чотири дні до загибелі.
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