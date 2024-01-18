"Кримське питання" на Суспільному: адмінстатус Криму після деокупації

Проєкт Суспільного "Кримське питання" повертається у телеетер після перерви. Цього тижня дивіться випуск, присвячений Дню Автономної Республіки Крим.

Новий випуск покажуть:

у четвер, 18 січня , о 21:00 на місцевих телеканалах Суспільного;

, о на місцевих телеканалах Суспільного; у суботу, 20 січня, о 21:00 на Суспільне Крим та Суспільне Новини.

День Автономної Республіки Крим пов'язаний із проведенням 20 січня 1991 року референдуму щодо відновлення Автономної Республіки в Криму. Чи доцільним у ті роки було надання такого адміністративного статусу півострову? Чи залишиться він незмінним після деокупації Криму? Про це ведуча програми Олеся Вакуленко розпитала історика Мартіна-Олександра Кислого та експертку Національного інституту стратегічних досліджень Юлію Тищенко.

Дивіться "Кримське питання" онлайн на сайтах національної мережі місцевих телеканалів Суспільного або у записі — на ютуб-каналі Суспільне Крим.

У січні 2024 року проєкт "Кримське питання" виходитиме на місцевих каналах щочетверга, а не щоп’ятниці. Зміни пов’язані з трансляціями спортивних подій на Суспільному.

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