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Порятунок лебедів: птахи опинились в крижаній пастці в столичному парку
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Порятунок лебедів: птахи опинились в крижаній пастці в столичному парку

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Лебеди зима
Лебеді на річці. Фото: УНІАН

Близько 40 лебедів опинилися в крижаній пастці без можливості плавати й добувати собі їжу поруч із столичним парком "Прибережний".

Про це повідомив очільник Дарницької РДА Микола Калашник.

Місцеві жителі дуже полюбили лебедів та постійно підгодовують їх. Нині водойма повністю замерзла, тож для допомоги птахам залучили "Плесо", зеленбудівців та Київську службу порятунку.

"Зерно та сезонні овочі — це найкраща їжа для них взимку. Не намагайтеся нагодувати птахів булками, це може призвести до їх хвороб чи навіть загибелі", — нагадав очільник РДА.

Для лебедів вже зробили годівнички для і почали виготовляти будиночки на воді, аби після сходження криги вони залишилися в Дарницькому районі.

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