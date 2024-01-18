Сьогодні, 18 січня, Державне бюро розслідувань оголосило в розшук "близького родича львівського бізнесмена", якого підозрюють в шахрайстві в особливо великих розмірах в умовах воєнного стану, а також участі у злочинній організації. За даними Суспільного, ймовірно, йдеться про сина Ігоря Гринкевича — Романа Гринкевича.

Як повідомила в ефірі всеукраїнського телемарафону "Єдині новини" речниця ДБР Тетяна Сапьян, бюро викрило організовану групу на оборудках із закупівлями одягу та білизни для ЗСУ. Спільники завдали державному бюджету України збитків на майже мільярд гривень. 17 січня п'ятьом членам угруповання повідомили про підозру, втім один з них досі переховується.

"Вчора (17 січня, — ред.) проводилися низка невідкладних обшуків, щоб знайти й затримати членів злочинного угруповання, в тому числі родича львівського бізнесмена. На жаль, його поки не знайшли, але підозра в шахрайстві та участі в злочинному угрупованні йому оголошена в установленому законом порядку", – зазначила Тетяна Сапьян.

Речниця ДБР заявила, що родича львівського бізнесмена оголосили в розшук.

"Якщо вам відомо про його місце перебування, повідомляйте правоохоронним органам. Кордон він офіційно не перетинав", – каже Тетяна Сапьян.

Як повідомляло Суспільне, підозру в участі у злочинній організації оголосили Ігорю Гринкевичу, його сину Роману Гринкевичу та трьом керівникам підконтрольних компаній. Сьогодні, 18 січня, розпочалось судове засідання, де мають обрати запобіжний захід трьом керівникам компаній. Усі вони присутні в залі суду. Ігор Гринкевич перебуває у СІЗО за підозрою у спробі дати хабар співробітнику ДБР у розмірі пів мільйона доларів США. Відтак наразі невідомо, де перебуває один підозрюваний — Роман Гринкевич.

У чому звинувачують Ігоря Гринкевича

Кілька місяців тому Державне бюро розслідувань порушило кримінальне провадження за фактом оборудок із закупівлями одягу та білизни для ЗСУ. Компанії львівського бізнесмена виграли 23 тендери на постачання Міністерству оборони одягу на понад 1,5 мільярда гривень, зазначили в пресслужбі відомства.

"Під час слідства було встановлено, що до виконання оборонних замовлень були залучені підконтрольні бізнесмену підприємства, які раніше займались будівництвом та не мали належних виробничих, складських та інших потужностей для виготовлення та зберігання речового майна для потреб Міністерства оборони України. За попередніми оцінками це призвело до збитків бюджету на 1,2 мільярда гривень та відповідно зриву постачання", — наголосили в ДБР.

За результатами слідчих дій правоохоронці виявили повне невиконання 6 контрактів. При цьому щонайменше за 7 договорами підприємства бізнесмена поставили товар на склади військових частин лише у невеликій кількості, але отримали державні кошти за повне виконання зобов'язань. Також ДБР з’ясувало, що 8 договорів виконані із запізненням від 3 до 5 місяців.

"Аналіз зовнішньоекономічних контрактів та митних документів вказаних підприємств виявив факти завищення вартості товарів, поставлених для МОУ. Перевіряється причетність до оборудок колишніх посадовців Міноборони, які не проводили жодних юридичних дій для забезпечення виконання або розірвання договорів", — додали в Бюро.

29 грудня 2023 року у пресслужбі Державного бюро розслідувань повідомили про затримання львівського бізнесмена — за словами правоохоронців, той пропонував співробітнику Бюро хабар у розмірі пів мільйона доларів США. Радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сапьян зазначила, що хабар мав посприяти поверненню майна, вилученого у підконтрольних бізнесмену компаній в ході розслідування раніше відкритого провадження.

30 грудня Ігорю Гринкевичу повідомили про підозру за ч. 3 ст. 369 КК України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі). Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внести заставу в розмірі 429 мільйонів 440 тисяч гривень.

9 січня стало відомо, що Львівська обласна рада розірвала меморандум із благодійним фондом HOPE.UA, представником якого є Ігор Гринкевич. Відповідно до меморандуму, благодійний фонд мав відреставрувати приміщення комунального закладу обласної ради у Журавному.

17 січня працівники ДБР повідомили про підозру львівському бізнесмену Ігорю Гринкевичу, його сину та керівникам підконтрольних компаній у створенні та участі у злочинній організації.

Після цього Міноборони України подало заяву до ДБР про визнання міністерства потерпілою стороною у справі проти компаній, які пов'язані із львівським підприємцем Ігорем Гринкевичем. Також у Міноборони оголосили про розірвання останнього контракту з компанією, пов'язаною з бізнесменом — "Трейд лайнс рітейл", яка постачала продукти для ЗСУ.