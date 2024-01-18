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На Київщині вивчають тендери на відбудову: розпочали перевірку в Обухівському районі
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На Київщині вивчають тендери на відбудову: розпочали перевірку в Обухівському районі

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відбудова, будівництво, будівельник, відновлення
Відбудова пошкодженого будинку. Фото: УНІАН

На Київщині продовжують аналізувати тендери на відбудову, які проводять райони та громади. В полі зору закупівлі на понад мільйон гривень.

Про це повідомив голова КОВА Руслан Кравченко під час виїзного засідання групи "Прозорість та підзвітність" в Обухівському районі.

Основною вимогою закупівлі є доречність, зважаючи на воєнний стан. Він наголосив, що всі розрахунки мають чітко обґрунтованими та зрозумілими і для мешканців громад.

Під час наради з’ясували, що дві громади відмовилися оперативно надати інформацію та необхідні документи за запитом правоохоронців щодо низки тендерів.

"Такі документи мають надаватися оперативно, навіть без ухвали суду. Це доручив і структурним підрозділам КОВА, і районним адміністраціям. Прозорості чекаю і від громад", — сказав Кравченко.

Такі наради вже провели в Бучанському, Вишгородському, Броварському та Бориспільському районах.

Що відомо про відновлення Київщини

Унаслідок бойових дій навколо Києва в лютому-березні 2022 року на Київщині зафіксовані руйнування у 46 з 69 територіальних громад.

Критичних руйнувань завдано в Бучанській, Ірпінській, Гостомельській, Бородянській, Макарівській, Великодимерській та Пісківській територіальних громадах.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ в області було зруйновано чи пошкоджено 27 226 об’єктів. Основний "удар" припав саме на житло – 24,3 тис. об'єктів. Крім цього, постраждали 227 шкіл та садочків, 125 адміністративних будівель і ЦНАПів, 128 медичних закладів, 138 культурних та релігійних споруд. Вдалося відбудувати 13 тисяч будівель, ще близько 15 тисяч чекають на відновлення.

На Київщині створюють Каталог відновлення області, де можна дізнатись про відремонтовані об'єкти за кошти з резервного держбюджету протягом 2022 року. Торік звідти на ремонт в області виділили понад 700 млн грн.

У червні 2023 року в системі Prozorro оголосили перші торгина відновлення об'єктів інфраструктури на Київщині. Це житло у Бучі, Макарові, Вишгороді та адмінбудівля у Бородянці.

Також у Київській області створили Спостережну раду з питань відбудови. Її основне завдання — контролювати усі етапи відбудови від планування до завершення проєктів. Працюватиме і робоча група, яка виявлятиме корупцію під час відбудови.

Спостерігати за процесом відновлення 18 багатоквартирних будинків на Київщині, які були пошкоджені внаслідок повномасштабного вторгнення Росії і на відбудову яких збирає платформа UNITED24, можна на інтерактивній карті.

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