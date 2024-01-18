У громаді на Полтавщині встановили камеру відеофіксації

Від 17 січня у Розсошенцях, що у Щербанівській ТГ, встановили комплекс розпізнавання облич водіїв транспортних засобів для системи відеоспостереження.
Про це Суспільному повідомив голова Щербанівської ТГ Ігор Процик.
На камеру із бюджету громади спрямували 1 113 388 гривень.
"Кошти за цією програмою спрямовані у Головне управління Національної поліції у Полтавській області. Ми були одні з перших, хто надав кошти на співфінансування», — розповів Ігор Процик.
Рішення щодо цього депутати Щербанівської сільської ради ухвалили під час сесії 4 квітня 2023-го.
Раніше Головне управління Національної поліції в Полтавській області замовило чотири комплекси розпізнавання облич водіїв та пасажирів транспорту. На суму — 4 875 000 грн. Постачальник — ТОВ "Інфраструктура безпеки". Про це йдеться в електронній системі публічних закупівель Prozorro.
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