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У громаді на Полтавщині встановили камеру відеофіксації
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У громаді на Полтавщині встановили камеру відеофіксації

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Камера відеофіксації
Камера відеофіксації . Фото: Суспільне Полтава

Від 17 січня у Розсошенцях, що у Щербанівській ТГ, встановили комплекс розпізнавання облич водіїв транспортних засобів для системи відеоспостереження.

Про це Суспільному повідомив голова Щербанівської ТГ Ігор Процик.

На камеру із бюджету громади спрямували 1 113 388 гривень.

"Кошти за цією програмою спрямовані у Головне управління Національної поліції у Полтавській області. Ми були одні з перших, хто надав кошти на співфінансування», — розповів Ігор Процик.

Рішення щодо цього депутати Щербанівської сільської ради ухвалили під час сесії 4 квітня 2023-го.

Раніше Головне управління Національної поліції в Полтавській області замовило чотири комплекси розпізнавання облич водіїв та пасажирів транспорту. На суму — 4 875 000 грн. Постачальник — ТОВ "Інфраструктура безпеки". Про це йдеться в електронній системі публічних закупівель Prozorro.

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