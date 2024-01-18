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НАЗК внесло до переліку спонсорів війни швейцарського виробника шоколаду Barry Callebaut
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НАЗК внесло до переліку спонсорів війни швейцарського виробника шоколаду Barry Callebaut

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Barry Callebaut
Фабрика виробника шоколаду Barry Callebaut у Сучжоу, Китай. Фото: АР/Eugene Hoshiko

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло світового виробника шоколаду та какао-продуктів Barry Callebaut до переліку міжнародних спонсорів війни. Підставою для цього стало те, що компанія продовжує утримувати у Росії три фабрики та сплачувати податки до її бюджету. Жодних спроб засудити війну Росії проти України від керівництва компанії не було.

Про це повідомили у пресслужбі НАЗК.

"Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, швейцарська компанія Barry Callebaut доставляла агресору шоколад під виглядом товарів першої необхідності.  Вона також постачала свою продукцію російській кондитерській фабриці, шоколад якої входить до сухпайків армії РФ", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що компанія виробляє товари під брендами Sicao та Chocovic, а також імпортує продукцію під брендами Callebaut, Cacao Barry, Carma, Mona Lisa, Bensdorp, Van Hauten, La Morella тощо. Кожен четвертий виріб із шоколаду та какао у світі виготовлено з продукції цієї компанії.

"Barry Callebaut працює в Росії понад 15 років і має на її території 3 фабрики. У Москві в бізнес-центрі Alcon навіть розташовується Академія Шоколаду Barry Callebaut, яка є другою за розмірами у компанії", — йдеться у повідомленні.

У Росії Barry Callebaut здійснює свою діяльність через ТОВ "Барри Каллебаут НЛ Раша" та ТОВ "Барри Каллебаут Калининград". Разом вони сплатили податків до бюджету РФ на понад 33 мільйона доларів США у 2022 році. Також ТОВ "Барри Каллебаут НЛ Раша" є засновником ЗАТ "Инфорум-Пром" і ТОВ "Гор Трейд". Вони у 2022 році сплатили податків у РФ на майже 500 тисяч доларів США. Також у листопаді 2022 року французьке представництво компанії  Barry Callebaut COCOA AG постачало свою продукцію (какао-пасту, олію) російській кондитерській фабриці ТОВ "Верность Качеству" на близько 180 тисяч доларів США. Її шоколад входить до сухпайків російської армії.

"Barry Callebaut продовжує бути активним учасником імпортно-експортних операцій з державою-терористом. У 2023 році на ринок РФ компанією було імпортовано товарів на суму понад  94 мільйони доларів, що більш ніж у 3 рази перевищує показники 2022 року. Серед імпортованих товарів: кондитерські вироби, сухі суміші, какао, какао-масло, пальмова олія, жир з Бельгії, Швейцарії, Естонії, Нідерландів, Німеччини, Італії, Індії, Іспанії", — додали у НАЗК.

Невдовзі після початку широкомасштабної війни РФ проти України,  у компанії заявили про постачання в Росію товарів першої необхідності: "шоколад є частиною щоденного раціону багатьох".

"Це твердження є маніпулятивним, оскільки відповідно до законодавства країни-агресора ані шоколад, ані какаовмісні продукти харчування не належать до продовольчих товарів першої необхідності", — підкреслили у відомстві.

Водночас виконавчий директор компанії Пітер Бун заявив, що "військова операція в Україні була розпочата російським урядом, а не російським народом"

За його словами, "це різниця, яку ми пам'ятали, ухвалюючи ці важкі рішення".

"Крім того, ми є компанією, яка підтримуватиме своїх клієнтів. Нам не здається правильним усунутись від наших клієнтів та залишати їх без продукції споживачів, які не просили про цю військову операцію", — сказав Бун.

Раніше повідомлялось, що Національне агентство з питань запобігання корупції на порталі "Війна і санкції" запустило першу у світі відкриту базу даних іноземних компонентів у російській та іранській зброї. База налічує понад 2000 компонентів, які використовуються Росією та Іраном у різного роду БПЛА, ракетах, системах радіоелектронної боротьби та багатьох інших видах озброєння та військової техніки.

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