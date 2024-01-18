У Черкасах "замінували" один з торговельно-розважальних центрів: що відомо

У Черкасах ввечері 18 січня до поліції надійшло повідомлення про імовірне замінування торговельно-розважального центру "DEPO't".
Інформацію Суспільному підтвердила речниця Головного управління Нацполіції області Зоя Вовк.
Зі слів речниці, на місці працювали правоохоронці та спецслужби:
"Людей із торговельно-розважального центру евакуювали. На місці працюють усі відповідні служби, які проводять перевірку", — зазначила речниця.
Станом на 19:45 перевірку завершили. Інформація не підтвердилась, додала Зоя Вовк.