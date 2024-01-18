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У Черкасах "замінували" один з торговельно-розважальних центрів: що відомо
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У Черкасах "замінували" один з торговельно-розважальних центрів: що відомо

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У Черкасах ввечері 18 січня до поліції надійшло повідомлення про імовірне замінування торговельно-розважального центру "DEPO't".

Інформацію Суспільному підтвердила речниця Головного управління Нацполіції області Зоя Вовк.

Зі слів речниці, на місці працювали правоохоронці та спецслужби:

"Людей із торговельно-розважального центру евакуювали. На місці працюють усі відповідні служби, які проводять перевірку", — зазначила речниця.

Станом на 19:45 перевірку завершили. Інформація не підтвердилась, додала Зоя Вовк.

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