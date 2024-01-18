У горах Івано-Франківщини рятувальники вже тиждень розшукують громадянина Франції Чарльза Мінарта. Зниклий мандрівник був добре екіпірований та мав досвід подорожей у горах.

Про це у коментарі Суспільному розповів брат Чарльза Мінарта Луї.

Громадянин Франції Чарльз Мінарт. Фото: брат Charles Minart — Louis

Поїздку Чарльза в Україну рідні не схвалювали

Брат зниклого у Карпатах мандрівника Луї розповів, що Чарльз подорожує вже десять років переважно долинами та середньогір'ям. Особливо любить країни Кавказу.

"Брат абсолютно не займається альпінізмом. Він не любить підкорювати вершини. Чарльз подорожує сам або з другом для того, щоб познайомитися з місцевими людьми в країнах, в яких ще не розвинений масовий туризм", — розповідає Луї.

З його слів, в Україну Чарльз приїхав уперше.

"Це — його перша подорож. Вона була зосереджена переважно на півночі Румунії. Там він хотів ознайомитися із сакральною спадщиною, зокрема з розписаними церквами. Наприкінці своєї подорожі Чарльз планував відвідати кілька сіл на заході України", — каже Луї.

Він додає: особливих знань про цю місцевість Чарльз не мав. Проте в його румунського друга, у якого брат зупинився, були знайомі на заході України.

"Ми знали, що брат збирався їхати на північ Румунії та провести кілька днів на заході України. Ми не схвалювали цієї поїздки, особливо на захід України", — говорить Луї.

За його словами, Чарльз Мінарт востаннє телефонував рідним 2 січня опівдні. Вранці 3 січня він залишив хостел у Ворохті й більше не виходив на зв'язок.

Пошуки Чарльза Мінарта ускладнюють погодні умови

Речниця Держслужби з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області Христина Перцович розповіла у коментарі Суспільному, що мандрівника із Франції Чарльза Мінарта щодня шукають декілька груп рятувальників. Вони обстежують усі ймовірні маршрути, увесь Чорногірський хребет.

"Є інформація, що він, імовірно, вирушив у район Говерли, й ми відпрацьовуємо цю версію. Хоча там ті кулуари — по декілька кілометрів, тому пошукові роботи проходять складно. На цей час ми обстежили всі найбільш відомі маршрути, але чоловіка поки не знайшли. Можливо, він взагалі не пішов на Говерлу", — говорить Христина Перцович.

18 та 19 січня, з її слів, пошуки у горах не проводять через високу ймовірність сходження лавин.

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