Водії вантажівок з 15 січня стоять поблизу пункту пропуску "Порубне" — очікують проїзду до Румунії. Це пов'язано з тим, що румунські фермери продовжують блокувати рух вантажівок на кордонах Буковини та Закарпаття. Суспільне Чернівці поспілкувалось з далекобійниками на пункті пропуску "Сірет-Порубне" про те, як очікують на кордоні.

Буковинець Андрій має відвезти вантаж до Румунії, але стоїть поблизу пункту пропуску з понеділка. Скасувати чергу або повернутись не може, бо єЧерга дала сигнал на заїзд.

Буковинець Андрій, який стоїть у черзі. Фото: Суспільне Чернівці

"Чекаємо, румуни хочуть свого добитись. Шкода, що воно так. Ми ще тут нормально стоїмо, а там хлопці у полі: ні їди, ні води, ні магазину. Але кажуть, що їх по десять машин на годину випускають з Румунії в Україну", — каже водій.

Поки стоїть у черзі, харчується з магазину. Аби зігрітись, використовує вбудований та автономний портативний обігрівач в авто. Інший водій Віктор також стоїть у черзі з 15 січня. Він везе заморожену курку в Азербайджан з Ладижина, Вінницької області.

Водій Віктор з Чернігівщини. Фото: Суспільне Чернівці

"20 хвилин до заїзду висвічується з понеділка. Дехто буде їхати на Мамалигу, але там, кажуть, також блокують", — каже Віктор.

Водій Вадим має відвезти вантаж до Туреччини — стоїть у черзі четвертий день.

"Стоїмо, не рухаємось. Що сталось — не знаємо. Хоч би по п'ять машин пропускали, не пускають нікого, що робиться невідомо. Коли хто пройде — без поняття. Мені хоч пощастило, що магазин є, кафе. Як там хлопці в Румунії в тих полях стоять — невідомо. Тут хоч туалет є, душ магазин і заправка", — каже Вадим.

15 січня один з румунських фермерів-протестувальників Міхай у коментарі Суспільному казав, що протести відбуваються, оскільки фермерів не влаштовує ціна на зерно в Румунії — за рік вона вдвічі зменшилась. На його думку, конкуренція на цьому ринку є нелояльною для румунських фермерів. Крім цього, фермерів також не влаштовує, що вся аграрна техніка в Румунії має мати страхування, вартість якого також зросла.

"Страхування вантажівок зросло втричі. В нас нема претензій до громадян України. Особисто я та людина, яка допомагала Україні та українцям ще з початку війни. І будемо надалі допомагати Україні", — казав один з румунських фермерів-протестувальників Міхай.

Коли румунські фермери можуть припинити блокаду

Протести фермерів можуть завершитися за декілька днів. Про це в інтерв'ю румунського телеканалу Antena 3 розповів прем'єр-міністр Румунії Йон-Марчел Чолаку.

За його словами, майже усі питання з фермерами вирішили. Вважає, що протести у країні виправдані через "накопичене розчарування".

"У нас була пандемія, енергетична криза, війна. Був приплив товарів з України на територію Румунії. Торік фермери купували матеріально-технічне забезпечення за дуже дорого, навесні воно подешевшало, і ціна на сільськогосподарську продукцію зросла", — сказав Чолаку.

Що відомо про блокування кордону

З 13 січня румунські фермери блокували рух вантажівок на румунсько-українському кордоні. Фермери перебували на відстані від кордону й блокували дорогу, яка веде до пункту пропуску "Порубне-Сірет".

Блокування тривало від 5 до 9 годин. Це могло ускладнити виїзд та в'їзд транспорту в Україну.

15 січня фермери також почали блокування руху вантажівок до пункту пропуску "Вікову-де-Сус–Красноїльськ".

"Вікову-де-Сус–Красноїльськ". 18 січня румунські фермери продовжують блокувати рух вантажівок до пунктів пропуску "Сірет-Порубне" та "Вікову-де-Сус–Красноїльськ" на кордонах Буковини, та "Халмеу-Дякове" на Закарпатті.

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