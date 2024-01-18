НовиниВійнаТОП РегіонівВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТОКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
"20 хвилин до заїзду висвічується з понеділка". Що водії кажуть про очікування на кордоні на Буковині
Регіони

"20 хвилин до заїзду висвічується з понеділка". Що водії кажуть про очікування на кордоні на Буковині

Author avatar
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
&quot;20 хвилин до заїзду висвічується з понеділка&quot;. Що водії кажуть про очікування на кордоні на Буковині
Фото: Суспільне Чернівці

Водії вантажівок з 15 січня стоять поблизу пункту пропуску "Порубне" — очікують проїзду до Румунії. Це пов'язано з тим, що румунські фермери продовжують блокувати рух вантажівок на кордонах Буковини та Закарпаття. Суспільне Чернівці поспілкувалось з далекобійниками на пункті пропуску "Сірет-Порубне" про те, як очікують на кордоні.

Буковинець Андрій має відвезти вантаж до Румунії, але стоїть поблизу пункту пропуску з понеділка. Скасувати чергу або повернутись не може, бо єЧерга дала сигнал на заїзд.

"20 хвилин до заїзду висвічується з понеділка". Що водії кажуть про очікування на кордоні на Буковині
Буковинець Андрій, який стоїть у черзі. Фото: Суспільне Чернівці

"Чекаємо, румуни хочуть свого добитись. Шкода, що воно так. Ми ще тут нормально стоїмо, а там хлопці у полі: ні їди, ні води, ні магазину. Але кажуть, що їх по десять машин на годину випускають з Румунії в Україну", — каже водій.

Поки стоїть у черзі, харчується з магазину. Аби зігрітись, використовує вбудований та автономний портативний обігрівач в авто. Інший водій Віктор також стоїть у черзі з 15 січня. Він везе заморожену курку в Азербайджан з Ладижина, Вінницької області.

"20 хвилин до заїзду висвічується з понеділка". Що водії кажуть про очікування на кордоні на Буковині
Водій Віктор з Чернігівщини. Фото: Суспільне Чернівці

"20 хвилин до заїзду висвічується з понеділка. Дехто буде їхати на Мамалигу, але там, кажуть, також блокують", — каже Віктор.

Водій Вадим має відвезти вантаж до Туреччини — стоїть у черзі четвертий день.

"Стоїмо, не рухаємось. Що сталось — не знаємо. Хоч би по п'ять машин пропускали, не пускають нікого, що робиться невідомо. Коли хто пройде — без поняття. Мені хоч пощастило, що магазин є, кафе. Як там хлопці в Румунії в тих полях стоять — невідомо. Тут хоч туалет є, душ магазин і заправка", — каже Вадим.

15 січня один з румунських фермерів-протестувальників Міхай у коментарі Суспільному казав, що протести відбуваються, оскільки фермерів не влаштовує ціна на зерно в Румунії — за рік вона вдвічі зменшилась. На його думку, конкуренція на цьому ринку є нелояльною для румунських фермерів. Крім цього, фермерів також не влаштовує, що вся аграрна техніка в Румунії має мати страхування, вартість якого також зросла.

"Страхування вантажівок зросло втричі. В нас нема претензій до громадян України. Особисто я та людина, яка допомагала Україні та українцям ще з початку війни. І будемо надалі допомагати Україні", — казав один з румунських фермерів-протестувальників Міхай.

Коли румунські фермери можуть припинити блокаду

Протести фермерів можуть завершитися за декілька днів. Про це в інтерв'ю румунського телеканалу Antena 3 розповів прем'єр-міністр Румунії Йон-Марчел Чолаку.

За його словами, майже усі питання з фермерами вирішили. Вважає, що протести у країні виправдані через "накопичене розчарування".

"У нас була пандемія, енергетична криза, війна. Був приплив товарів з України на територію Румунії. Торік фермери купували матеріально-технічне забезпечення за дуже дорого, навесні воно подешевшало, і ціна на сільськогосподарську продукцію зросла", — сказав Чолаку.

Що відомо про блокування кордону

  • З 13 січня румунські фермери блокували рух вантажівок на румунсько-українському кордоні. Фермери перебували на відстані від кордону й блокували дорогу, яка веде до пункту пропуску "Порубне-Сірет".
  • Блокування тривало від 5 до 9 годин. Це могло ускладнити виїзд та в'їзд транспорту в Україну.
  • 15 січня фермери також почали блокування руху вантажівок до пункту пропуску "Вікову-де-Сус–Красноїльськ".
  • 18 січня румунські фермери продовжують блокувати рух вантажівок до пунктів пропуску "Сірет-Порубне" та "Вікову-де-Сус–Красноїльськ" на кордонах Буковини, та "Халмеу-Дякове" на Закарпатті.

Читайте Суспільне Чернівці у Telegram: головні новини

Топ дня
Зеленський закликав до повної дії санкцій, Росія хоче витіснити бійців ЗСУ з Куп'янського лісу. 695 день війни. Онлайн
Зеленський закликав до повної дії санкцій, Росія хоче витіснити бійців ЗСУ з Куп'янського лісу. 695 день війни. Онлайн Оновлюється
Справа Гринкевича: трьом фігурантам суд обирає запобіжні заходи
Справа Гринкевича: трьом фігурантам суд обирає запобіжні заходи Оновлюється
Атака на об'єкт під Санкт-Петербургом: безпілотник був українського виробництва — глава Мінстратегпрому
Атака на об'єкт під Санкт-Петербургом: безпілотник був українського виробництва — глава Мінстратегпрому
&quot;Офіційно кордон не перетинав&quot;: ДБР оголосило в розшук Романа Гринкевича
"Офіційно кордон не перетинав": ДБР оголосило в розшук Романа Гринкевича
Українські хакери викрали техдокументацію на пів тисячі об'єктів Міноборони РФ — джерела
Українські хакери викрали техдокументацію на пів тисячі об'єктів Міноборони РФ — джерела

Вибір редакції
Зустріч щодо української "формули миру", 1 грудня 2023 рік
Українська "формула миру": як Київ залучає союзників для спільного бачення фіналу війни
Артцентр "Ізоляція" в Донецьку
Вирок у справі "Палича", який катував в "Ізоляції". Хто він такий та що про нього розповідали колишні вʼязні Ексклюзивно
Єнс Столтенберг розмовляє з Джо Байденом
Рік виборів, зміцнення диктатур та ювілейного саміту НАТО: які головні світові події 2024-го вплинуть на Україну
Міністр оборони України Рустем Умєров
"Служити — це честь, а не покарання" — міністр оборони Умєров про мобілізацію, зброю та боротьбу з корупцією Ексклюзивно
&quot;Тут доця, тут зять, тут сваха, тут сват&quot;. Фотопроєкт про загиблих у Грозі та їхніх рідних
"Тут доця, тут зять, тут сваха, тут сват". Фотопроєкт про загиблих у Грозі та їхніх рідних
На початок