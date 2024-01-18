Окупаційний Верховний суд Криму засудив до 12 років колонії суворого режиму та оштрафував на 400 тисяч рублів жителя Керчі у справі про підготовку вибуху на електричній підстанції. Поки вирок не набув законної сили.

Про це повідомили у пресслужбі окупаційного УФСБ Росії по Криму і Севастополю.

"Встановлено, що мешканець міста Керчі 1971 року народження здійснював збір інформації про об'єкти критичної інфраструктури Республіки Крим, а також виношував намір щодо вчинення диверсії на одній із підстанцій міста Керчі", — йдеться у повідомленні.

Згідно з вироком, засуджений нібито відчував "неприязне ставлення до РФ через проведену СВО" та в нього виник "злочинний умисел, спрямований на здійснення протиправної діяльності проти безпеки країни". Чоловік буцімто "схиляв до злочинної діяльності" свого знайомого, але він відмовився брати участь та повідомив про це окупаційну поліцію.

У 2023 році місцевий житель нібито почав співпрацювати з українською розвідкою. Через месенджер йому передали координати схованки з вибуховим пристроєм, який він буцімто забрав і сховав у шафі, де його знайшли окупанти.

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