НовиниВійнаТОП РегіонівВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТОКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Підготовка вибуху на електропідстанції в Криму: окупаційний суд засудив до 12 років ув'язнення жителя Керчі
КРИМОкупаційні судиОКУПАЦІЯФСБРегіони

Підготовка вибуху на електропідстанції в Криму: окупаційний суд засудив до 12 років ув'язнення жителя Керчі

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Засуджений до 12 років ув'язнення житель Керчі
Засуджений до 12 років ув'язнення житель Керчі. Фото: окупаційне УФСБ по Криму

Окупаційний Верховний суд Криму засудив до 12 років колонії суворого режиму та оштрафував на 400 тисяч рублів жителя Керчі у справі про підготовку вибуху на електричній підстанції. Поки вирок не набув законної сили.

Про це повідомили у пресслужбі окупаційного УФСБ Росії по Криму і Севастополю.

"Встановлено, що мешканець міста Керчі 1971 року народження здійснював збір інформації про об'єкти критичної інфраструктури Республіки Крим, а також виношував намір щодо вчинення диверсії на одній із підстанцій міста Керчі", — йдеться у повідомленні.

Згідно з вироком, засуджений нібито відчував "неприязне ставлення до РФ через проведену СВО" та в нього виник "злочинний умисел, спрямований на здійснення протиправної діяльності проти безпеки країни". Чоловік буцімто "схиляв до злочинної діяльності" свого знайомого, але він відмовився брати участь та повідомив про це окупаційну поліцію.

У 2023 році місцевий житель нібито почав співпрацювати з українською розвідкою. Через месенджер йому передали координати схованки з вибуховим пристроєм, який він буцімто забрав і сховав у шафі, де його знайшли окупанти.

Підписуйтеся на новини Суспільне Крим у Telegram та у Facebook

Топ дня
Справа Гринкевича: трьом фігурантам суд обирає запобіжні заходи
Справа Гринкевича: трьом фігурантам суд обирає запобіжні заходи Оновлюється
Атака на об'єкт під Санкт-Петербургом: безпілотник був українського виробництва — глава Мінстратегпрому
Атака на об'єкт під Санкт-Петербургом: безпілотник був українського виробництва — глава Мінстратегпрому
&quot;Офіційно кордон не перетинав&quot;: ДБР оголосило в розшук Романа Гринкевича
"Офіційно кордон не перетинав": ДБР оголосило в розшук Романа Гринкевича
Українські хакери викрали техдокументацію на пів тисячі об'єктів Міноборони РФ — джерела
Українські хакери викрали техдокументацію на пів тисячі об'єктів Міноборони РФ — джерела
У Парижі відкрили Коаліцію артилерії для України: Умєров виступив на зустрічі онлайн
У Парижі відкрили Коаліцію артилерії для України: Умєров виступив на зустрічі онлайн

Вибір редакції
Зустріч щодо української "формули миру", 1 грудня 2023 рік
Українська "формула миру": як Київ залучає союзників для спільного бачення фіналу війни
Артцентр "Ізоляція" в Донецьку
Вирок у справі "Палича", який катував в "Ізоляції". Хто він такий та що про нього розповідали колишні вʼязні Ексклюзивно
Єнс Столтенберг розмовляє з Джо Байденом
Рік виборів, зміцнення диктатур та ювілейного саміту НАТО: які головні світові події 2024-го вплинуть на Україну
Міністр оборони України Рустем Умєров
"Служити — це честь, а не покарання" — міністр оборони Умєров про мобілізацію, зброю та боротьбу з корупцією Ексклюзивно
&quot;Тут доця, тут зять, тут сваха, тут сват&quot;. Фотопроєкт про загиблих у Грозі та їхніх рідних
"Тут доця, тут зять, тут сваха, тут сват". Фотопроєкт про загиблих у Грозі та їхніх рідних
Дізнайтесь більше
Проєкт Суспільного "Кримське питання"
"Кримське питання" на Суспільному: адмінстатус Криму після деокупації
Електроенергія, світло
У декількох містах Криму зникло світло: де зафіксовано "блекаут"
Фігурант Красногвардійської групи у "справі Хізб ут-Тахрір" Арсен Абхаїров
Кримського політв'язня Абхаїрова етапували до колонії у Бурятії
Ельдар Якубов і Айше Якубова
На дружину політв'язня Якубова склали протокол та відмовили у побаченні з ним
На початок