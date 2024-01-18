Чотирьох чоловіків з гумовим човном затримали 18 січня прикордонники Мукачівського загону біля кордону з Угорщиною.

Про це повідомили на сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби України у Facebook.

За інформацією відомства, близько третьої години ночі прикордонний наряд помітив рух невідомих осіб у бік кордону. Щоб зупинити чоловіків, військовослужбовці здійснили кілька попереджувальних пострілів.

"Троє із затриманих є жителями Херсонщини. За свій "вояж", без будь-яких гарантій, вони заплатили переправникам по 5500 доларів. Четвертий — житель Харківщини віддав 9100 доларів", — йдеться у повідомленні.

На затриманих прикордонники склали протоколи про адмінправопорушення за ст.204-1 КУпАП та ст. 185.10 КУпАП.

Наразі оперативники загону встановлюють причетних до організації незаконної подорожі чоловіків.

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