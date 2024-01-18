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На Київщині відкрили кримінальне провадження через стеження за журналісткою
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На Київщині відкрили кримінальне провадження через стеження за журналісткою

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На Київщині відкрили кримінальне провадження через стеження за журналісткою
Фото: УНІАН

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження після звернення журналістки, за якою стежили в заміському комплексі Київщини.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора та поліція області.

До поліції звернулась журналістка інформаційного проєкту із заявою про те, що невстановлені особи незаконно зібрали та поширили конфіденційну інформацію про неї.

Напередодні в медіа поширилось відео за участі потерпілої в одному із заміських комплексів Київської області, яке було знято прихованою камерою в орендованому номері.

"На відео журналістка зафільмована у неробочий час під час відпочинку з колегами", — йдеться в повідомленні.

Прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом порушення недоторканості приватного життя (ст. 182 КК України).

Наразі встановлюватимуть обставини кримінального правопорушення та причетних осіб.

Що відомо про стеження за журналістами

У мережі 16 січня видання "Народна правда" опублікувала приховані зйомки, де видно, нібито журналісти Bihus.Info вживають заборонені речовини. Засновник проєкту Денис Бігус заявив, що усі, хто співпрацює з Bihus.Info, здадуть тести на вживання наркотиків. Про результати він повідомить окремо у Telegram-каналі.

Пізніше 16 січня з'явилася заява Інституту масової інформації (ІМІ), у якій директорка Оксана Романюк вимагає від влади відреагувати на системний тиск на журналістів. Так вона прокоментувала тиск на команду Bihus.Info та медійника Юрія Ніколова.

17 січня Служба безпеки України розпочала розслідування обставин прослуховування та відеозйомки представників проєкту журналістських розслідувань Bihus.Info.

В той же день, ввечері співробітники Служби безпеки України приїхали з обшуком у заміський комплекс, у якому велась незаконна зйомка членів команди Bihus.Info. Вони вилучили жорсткі диски з записами камер відеоспостереження.

Пізніше президент України Володимир Зеленський заявив, що тиск на українських журналістів — неприпустимий.

15 січня журналіст-розслідувач Юрій Ніколов розповів про залякування: невідомі особи намагалися потрапити у його квартиру, налякали матір та сусідів, а на дверях залишили наліпки з написами "ухилянт" і "зрадник".

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