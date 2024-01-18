На Харківcькому напрямку загинув 40-річний військовослужбовець з Івано-Франківщини Віталій Івасюк.
Про це повідомили на сторінці відділу освіти, культури, молоді та спорту П'ядицької громади у Facebook.
Віталій Івасюк — житель села Фатовець Коломийського району. Чоловік народився 3 жовтня 1983 року.
Військовослужбовець служив стрільцем-снайпером у 108 окремому гірсько-штурмовому батальйоні 10 окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс".
Віталій Івасюк загинув 16 січня 2024 року поблизу села Синьківка Куп'янського району, що на Харківщині.
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