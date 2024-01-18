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Після п'яти днів підвалу – облаштований вольєр: продовження історії врятованого в Дніпрі лебедя Шипуна
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Після п'яти днів підвалу – облаштований вольєр: продовження історії врятованого в Дніпрі лебедя Шипуна

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Урятованого від собак лебедя Шипуна, який п'ять днів прожив у льоху жительки Дніпра, перевезли до притулку для тварин. Тут його обстежили та поселили до інших лебедів. У якому стані птах та чи випустять його на волю – у матеріалі Суспільного.

Після п'яти днів підвалу – облаштований вольєр: продовження історії врятованого лебедя з Дніпра
Шипун серед родичів. Суспільне Дніпро

Від стресу Шипун не їв чотири доби, каже співзасновниця прихистку "Пегас" Яна Русіна.

"З ним все добре. Він цілком здоровий. Цілі крила, цілі ноги. Він почав їсти. Здружився також з новою лебідкою, яку привезли минулого тижня", — каже Яна.

Після п'яти днів підвалу – облаштований вольєр: продовження історії врятованого лебедя з Дніпра
Яна Русіна. Суспільне Дніпро

Наразі у притулку мешкають дев'ятеро лебедів. Яна розповідає, до прихистку їх привозять знесиленими або хворими з Дніпропетровської та Донецької областей. Чотирьох здорових птахів навесні планують випустити на волю.

"У нас тут поруч є озеро. І туди прилітають лебеді зграєю, а потім вони розформовуються. Я гадаю, що ми випустимо його у зграю, і вже він весною зможе знайти собі пару і сформувати з нею родину", — вважає вона.

Після п'яти днів підвалу – облаштований вольєр: продовження історії врятованого лебедя з Дніпра
Наразі у притулку мешкають дев'ятеро лебедів. Суспільне Дніпро

Яна розповідає: лебеді витримують морози до мінус 70 градусів. Однак, аби знайти собі їжу, мігрують у пошуках незамерзлих водойм. Тож найгірше для птахів, каже, коли восени їх підгодовують місцеві жителі.

"Навіть якщо крига замерзне повністю, вони знають, що їм принесуть їжу. І вони залишаються в небезпеці в такому разі. По-перше, це хижі птахи, собаки на них нападають. І якщо дуже сильний мороз, то вони там залишаються і можуть перемерзнути", — говорить зоозахисниця.

Після п'яти днів підвалу – облаштований вольєр: продовження історії врятованого лебедя з Дніпра
Притулок для тварин "Пегас". Суспільне Дніпро

Разом з лебедями у вольєрі також мешкають баклани, мартини та гуска. Ті, хто не зможе вижити на волі, залишають у прихистку.

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