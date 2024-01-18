У Запоріжжі суд зобов'язав місцеве підприємство привести до ладу укриття

У Запоріжжі Дніпровська окружна прокуратура через суд зобов'язала одне з підприємств обласного центру з водопостачання привести до ладу укриття.

Про це сьогодні, 18 січня, повідомили в пресслужбі Запорізької обласної прокуратури.

Зазначається, що на балансі одного з місцевих підприємств з водопостачання знаходиться захисна споруда, яка призначена для укриття понад ста осіб. Втім, сховище не готове для використання:

"За адресою його розташування фактично знаходяться потужності та персонал, які забезпечують очищення води перед її розподіленням населенню та суб’єктам господарювання на частину території Запоріжжя", — йдеться в повідомлення.

У прокуратурі також зауважили, що вживуть заходів щодо приведення укриття до ладу після набрання законної сили судовим рішенням.

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