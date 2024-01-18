НовиниВійнаТОП РегіонівВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТОКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
У Запоріжжі суд зобов'язав місцеве підприємство привести до ладу укриття
Вторгнення Росії в УкраїнуПРОКУРАТУРАСудУкриттяРегіони

У Запоріжжі суд зобов'язав місцеве підприємство привести до ладу укриття

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
У Запоріжжі прокуратура через суд зобов'язала місцеве підприємство впорядкувати укриття
Вхід до укриття, яке мають привести до ладу. Фото: Запорізька обласна прокуратура

У Запоріжжі Дніпровська окружна прокуратура через суд зобов'язала одне з підприємств обласного центру з водопостачання привести до ладу укриття.

Про це сьогодні, 18 січня, повідомили в пресслужбі Запорізької обласної прокуратури.

Зазначається, що на балансі одного з місцевих підприємств з водопостачання знаходиться захисна споруда, яка призначена для укриття понад ста осіб. Втім, сховище не готове для використання:

"За адресою його розташування фактично знаходяться потужності та персонал, які забезпечують очищення води перед її розподіленням населенню та суб’єктам господарювання на частину території Запоріжжя", — йдеться в повідомлення.

У прокуратурі також зауважили, що вживуть заходів щодо приведення укриття до ладу після набрання законної сили судовим рішенням.

Підписуйтеся на новини Суспільне Запоріжжя в Telegram та у Viber

Топ дня
Справа Гринкевича: трьом фігурантам суд обирає запобіжні заходи
Справа Гринкевича: трьом фігурантам суд обирає запобіжні заходи Оновлюється
Атака на об'єкт під Санкт-Петербургом: безпілотник був українського виробництва — глава Мінстратегпрому
Атака на об'єкт під Санкт-Петербургом: безпілотник був українського виробництва — глава Мінстратегпрому
&quot;Офіційно кордон не перетинав&quot;: ДБР оголосило в розшук Романа Гринкевича
"Офіційно кордон не перетинав": ДБР оголосило в розшук Романа Гринкевича
Українські хакери викрали техдокументацію на пів тисячі об'єктів Міноборони РФ — джерела
Українські хакери викрали техдокументацію на пів тисячі об'єктів Міноборони РФ — джерела
У Парижі відкрили Коаліцію артилерії для України: Умєров виступив на зустрічі онлайн
У Парижі відкрили Коаліцію артилерії для України: Умєров виступив на зустрічі онлайн

Вибір редакції
Зустріч щодо української "формули миру", 1 грудня 2023 рік
Українська "формула миру": як Київ залучає союзників для спільного бачення фіналу війни
Артцентр "Ізоляція" в Донецьку
Вирок у справі "Палича", який катував в "Ізоляції". Хто він такий та що про нього розповідали колишні вʼязні Ексклюзивно
Єнс Столтенберг розмовляє з Джо Байденом
Рік виборів, зміцнення диктатур та ювілейного саміту НАТО: які головні світові події 2024-го вплинуть на Україну
Міністр оборони України Рустем Умєров
"Служити — це честь, а не покарання" — міністр оборони Умєров про мобілізацію, зброю та боротьбу з корупцією Ексклюзивно
&quot;Тут доця, тут зять, тут сваха, тут сват&quot;. Фотопроєкт про загиблих у Грозі та їхніх рідних
"Тут доця, тут зять, тут сваха, тут сват". Фотопроєкт про загиблих у Грозі та їхніх рідних
Дізнайтесь більше
Що зі справою Гринкевича та хто стежив за Bihus.Info. СУСПІЛЬНЕ | ДАЙДЖЕСТ
Що зі справою Гринкевича та хто стежив за Bihus.Info. СУСПІЛЬНЕ | ДАЙДЖЕСТ
&quot;Я вірю, що в цьому році ми будемо літати&quot;, — Садовий про відновлення авіасполучення в Україні
"Я вірю, що в цьому році ми будемо літати", — Садовий про відновлення авіасполучення в Україні
Комунальна техніка сніг негода Селидове Донецька область
Понад 13 мільйонів на три машини. Як працює нова комунальна техніка Селидівської громади
8 вибухів: армія РФ завдала ударів по двох громадах Сумської області
8 вибухів: армія РФ завдала ударів по двох громадах Сумської області
На початок