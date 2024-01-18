На Донеччині заочно судитимуть редакторку газети з тимчасово окупованого Харцизька. За даними слідства, у своїх публікаціях вона пропагандує дії окупаційної влади та освіту за російськими підручниками.

Про це повідомляє прокуратура Донецької області.

"З липня 2022 по травень 2023 років жителька Харцизька, перебуваючи на посаді редакторки друкованого видання "Панорама", надавала інформаційну підтримку загарбникам заради демонстрації "розвитку" міста під ворожими прапорами, йдеться у повідомленні.

За даними слідства, вона публікувала пропагандистські матеріали про "визначну роль Росії в об’єднанні людей". Також у статях вона дякувала Росії за надання школярам російських підручників та за введення патріотичного виховання.

"Зі значною часткою цинізму жінка схвалювала процес розробки фейкових проєктів щодо створення "комфортного міського середовища", зокрема парків і скверів на розбитих самими ж окупантами вулицях", — додали у прокуратурі.

За ч. 6 ст. 111-1 КК України (колабораційна діяльність) жінці загрожує до 12 років за ґратами.

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