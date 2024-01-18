17 січня армія РФ атакувала Нікополь на Дніпропетровщині артилерією. Втретє під обстрілом опинилося подвір`я місцевої жительки Віри. Зараз, розповіла жінка Суспільному, у будинку, в якому мешкає з чоловіком, немає світла й побиті вікна.

"Все ж надіємося, що це в останній раз. Тільки позакривали плівкою, все зробили, але знову дах тече, знов позривало", — каже жителька Нікополя.

Жителька Нікополя Віра, чий будинок потрапив під обстріл армії РФ. Фото: Суспільне Дніпро

Сусідка Віри Людмила під час обстрілу також була вдома разом з мамою. Їхнє житло не пошкоджене. Однак, розповідає, злякалися вибуху.

"Це було жахіття. Летіло все. По даху торохтіло. Слава Богу, у нас ніхто не постраждав. Цей раз все обійшлося", — сказала вона.

Павло живе неподалік від місця влучання російського снаряду. За його словами, під час удару вечеряв навпроти вікна, яке вибило вибуховою хвилею. У його будинку пошкоджені п`ять вікон, побиті також господарчі будівлі.

Попри постійні обстріли та загрозу життю, каже, виїжджати нікуди не збирається.

Загалом внаслідок російського обстрілу 17 січня у Нікополі, як повідомив начальник ОВА Сергій Лисак, пошкоджено чотири приватні будинки, дві господарчі споруди та лінії електропередач.

Авторки — Анна Целуйко, Інна Шинкаренко

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