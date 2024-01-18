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Вимагала "винагороду" за уникнення декларування грошей: на Вінниччині митній інспекторці загрожує в'язниця
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Вимагала "винагороду" за уникнення декларування грошей: на Вінниччині митній інспекторці загрожує в'язниця

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Вимагала &quot;винагороду&quot; за уникнення декларування грошей: на Вінниччині митній інспекторці загрожує в'язниця
Правоохоронці оголошують інспекторці про підозру. Фото: Вінницька обласна прокуратура

До десяти років позбавлення волі загрожує митній інспекторці, яка на одному з пунктів пропуску на Вінниччині вимагала хабар у громадян. Гроші просила за уникнення процедури декларування грошей.

Як повідомляють на Facebook-сторінці Вінницької обласної прокуратури, жінка під час виконання службових обов’язків на митному посту "Дністер" на пункті пропуску Могилів-Подільський–Отач, налагодила схему отримання неправомірної вигоди від громадян України, які перетинають державний кордон.

Коли інспекторка виявляла у громадян суму, яка перевищує дозволений ліміт, то вимагала "винагороду" за уникнення процедури декларування. Жінка просила 100 доларів США з кожних 10 тисяч доларів готівки, що перевищували ліміт.

Після того, як інспекторка отримала хабар у розмірі 600 доларів США, її затримали. Жінку відсторонили від займаної посади та на час слідства обрали запобіжний захід: тримання під вартою з визначенням застави у понад 200 тисяч гривень, яку вона внесла.

За ч. 3 ст. 368 КК України (одержання службовою особою неправомірної вигоди за невчинення нею в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, дій з використанням наданої їй влади, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди) жінці загрожує до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

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