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Поліцейські Херсонської області встановлюють обставини смертельної ДТП у Чорнобаївці
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Поліцейські Херсонської області встановлюють обставини смертельної ДТП у Чорнобаївці

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На Херсонщині поліцейські встановлюють обставини смертельної дорожньо-транспортної пригоди у Чорнобаївці, яка сталася 16 січня ввечері. Внаслідок наїзду невідомого автомобіля несумісні з життям травми отримав пішохід.

Про це у Facebook повідомила поліція Херсонської області.

За повідомленням начальника відділу розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління поліції Херсонщини Віталія Фура, близько 19:00 у Чорнобаївці на проїжджій частині вулиці Херсонської напроти будинку №50 виявили тіло мертвого чоловіка. За результатами медогляду з’ясували, що 38-річний місцевий житель помер від травм після наїзду невідомого транспортного засобу.

За фактом ДТП призначили проведення необхідних експертиз та розпочали кримінальне провадження. Наразі слідчі та оперативники з’ясовують усі обставини, а також вживають заходів зі встановлення особи водія та марки автомобіля, причетних до пригоди.

Поліція просить можливих очевидців або людей, які володіють будь-якою інформацією щодо обставин скоєння цієї автопригоди, зателефонувати за номерами: (095) 34-63-251, (099) 040-85-55 або 102.

Раніше поліція повідомила, що двоє херсонців втратили понад 430 тисяч гривень, ставши жертвами інтернет-шахраїв. Вони хотіли придбати авто для українських військових і довірилися невідомим в інтернеті.

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