Через інтенсивні опади та підняття рівнів ґрунтових вод на Закарпатті зафіксували підтоплення двох підвальних приміщень та 5 дворогосподарств.

Про це повідомили на сторінці ДСНС Закарпаття у Facebook.

За даними відомства, станом на 14:00 18 січня в області зафіксували підтоплення двох підвальних приміщень та 5 дворогосподарств.

"Рятувальники Перечина за допомогою мотопомп відкачували воду з території 4-х дворогосподарств на вул. Ужанській, а також працювали на вул. Ужгородській, де підтопило підвальне приміщення закладу дошкільної освіти", — йдеться у повідомленні.

Фото: ДСНС в Закарпатській області | Facebook

Також рятувальники зафіксували підтоплення одного дворогосподарства в селищі Міжгір’я та одного підвалу приватного житлового будинку на вул. Дендеші, що в Ужгороді.

Як повідомили в Закарпатському обласному центрі з гідрометеорології, в нижній течії річки Боржава очікується ускладнення гідрологічної ситуації. Через підвищення рівня води в річці до 600-650 см, 19 січня можливі підтоплення автодоріг Шаланки — Великі Ком'яти та Мукачево — Рогатин, біля села Сільце.

Фото: ДСНС в Закарпатській області | Facebook

"Також очікується підтоплення присадибних ділянок в селах М. Комяти, Сільце; сільгоспугідь сіл Заріччя, Сільце, Кам'янське, В. Комяти, Боржавське, Луково, Білки, Хмільник", — зазначають синоптики.

Підписуйтеся на Суспільне Ужгород: Facebook, YouTube, Telegram, Viber, Instagram, Threads