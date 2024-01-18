НовиниВійнаТОП РегіонівВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТОКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Через потепління та значні опади на Закарпатті фіксують перші підтоплення
ПОГОДАВодаРегіони

Через потепління та значні опади на Закарпатті фіксують перші підтоплення

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Через потепління та значні опади на Закарпатті фіксують перші підтоплення
Фото: ДСНС в Закарпатській області | Facebook

Через інтенсивні опади та підняття рівнів ґрунтових вод на Закарпатті зафіксували підтоплення двох підвальних приміщень та 5 дворогосподарств.

Про це повідомили на сторінці ДСНС Закарпаття у Facebook.

За даними відомства, станом на 14:00 18 січня в області зафіксували підтоплення двох підвальних приміщень та 5 дворогосподарств.

"Рятувальники Перечина за допомогою мотопомп відкачували воду з території 4-х дворогосподарств на вул. Ужанській, а також працювали на вул. Ужгородській, де підтопило підвальне приміщення закладу дошкільної освіти", — йдеться у повідомленні.

Через потепління та значні опади на Закарпатті фіксують перші підтоплення
Фото: ДСНС в Закарпатській області | Facebook

Також рятувальники зафіксували підтоплення одного дворогосподарства в селищі Міжгір’я та одного підвалу приватного житлового будинку на вул. Дендеші, що в Ужгороді.

Як повідомили в Закарпатському обласному центрі з гідрометеорології, в нижній течії річки Боржава очікується ускладнення гідрологічної ситуації. Через підвищення рівня води в річці до 600-650 см, 19 січня можливі підтоплення автодоріг Шаланки — Великі Ком'яти та Мукачево — Рогатин, біля села Сільце.

Через потепління та значні опади на Закарпатті фіксують перші підтоплення
Фото: ДСНС в Закарпатській області | Facebook

"Також очікується підтоплення присадибних ділянок в селах М. Комяти, Сільце; сільгоспугідь сіл Заріччя, Сільце, Кам'янське, В. Комяти, Боржавське, Луково, Білки, Хмільник", — зазначають синоптики.

Підписуйтеся на Суспільне Ужгород: Facebook, YouTube, Telegram, Viber, Instagram, Threads

Топ дня
Справа Гринкевича: трьом фігурантам суд обирає запобіжні заходи
Справа Гринкевича: трьом фігурантам суд обирає запобіжні заходи Оновлюється
Атака на об'єкт під Санкт-Петербургом: безпілотник був українського виробництва — глава Мінстратегпрому
Атака на об'єкт під Санкт-Петербургом: безпілотник був українського виробництва — глава Мінстратегпрому
&quot;Офіційно кордон не перетинав&quot;: ДБР оголосило в розшук Романа Гринкевича
"Офіційно кордон не перетинав": ДБР оголосило в розшук Романа Гринкевича
Українські хакери викрали техдокументацію на пів тисячі об'єктів Міноборони РФ — джерела
Українські хакери викрали техдокументацію на пів тисячі об'єктів Міноборони РФ — джерела
У Парижі відкрили Коаліцію артилерії для України: Умєров виступив на зустрічі онлайн
У Парижі відкрили Коаліцію артилерії для України: Умєров виступив на зустрічі онлайн

Вибір редакції
Зустріч щодо української "формули миру", 1 грудня 2023 рік
Українська "формула миру": як Київ залучає союзників для спільного бачення фіналу війни
Артцентр "Ізоляція" в Донецьку
Вирок у справі "Палича", який катував в "Ізоляції". Хто він такий та що про нього розповідали колишні вʼязні Ексклюзивно
Єнс Столтенберг розмовляє з Джо Байденом
Рік виборів, зміцнення диктатур та ювілейного саміту НАТО: які головні світові події 2024-го вплинуть на Україну
Міністр оборони України Рустем Умєров
"Служити — це честь, а не покарання" — міністр оборони Умєров про мобілізацію, зброю та боротьбу з корупцією Ексклюзивно
&quot;Тут доця, тут зять, тут сваха, тут сват&quot;. Фотопроєкт про загиблих у Грозі та їхніх рідних
"Тут доця, тут зять, тут сваха, тут сват". Фотопроєкт про загиблих у Грозі та їхніх рідних
Дізнайтесь більше
харків
Головні новини Харкова та області 18 січня: влучання у будинок у Куп'янську, удар по Чугуєву
У Запорізькій області через морози можлива втрата частини врожаю озимих культур
Січневі морози та озимі культури: на Запоріжжі через негоду можлива втрата частини врожаю
&quot;Виходячи на лід, ви відповідаєте за своє життя&quot;. У Кропивницькому рятувальники розповіли, як діяти, якщо провалився
"Виходячи на лід, ви відповідаєте за своє життя". У Кропивницькому рятувальники розповіли, як діяти, якщо провалився
Дощ з мокрим снігом й ожеледиця. Прогноз погоди на Франківщині 19 січня
Дощ з мокрим снігом й ожеледиця. Прогноз погоди на Франківщині 19 січня
На початок