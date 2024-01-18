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"Виходячи на лід, ви відповідаєте за своє життя". У Кропивницькому рятувальники розповіли, як діяти, якщо провалився
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"Виходячи на лід, ви відповідаєте за своє життя". У Кропивницькому рятувальники розповіли, як діяти, якщо провалився

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У Кропивницькому рятувальники влаштували рейд на річці Інгул, щоб нагадати людям правила поводження на льоду і самопорятунку. В цьому році загибелі на кризі в області не реєстрували.

Минулого року трапився один нещасний випадок на льоду – в Онуфріївці загинув рибалка, розповіла речниця служби з надзвичайних ситуацій в області Оксана Мачак. Вона пояснила, як діяти, якщо провалився під лід:

"Треба намагатися зайняти горизонтальне положення у воді, і вхопитися руками за край льоду. Потім вибратися, викладаючи на кригу одну ногу за іншою. Але ні в якому разі не можна вставати. Потім відкотитися у той бік, звідки ви прийшли".

Інспекторка патрульної поліції Ольга Варіченко розповіла, ні адміністративної, ні кримінальної відповідальності за вихід людини на кригу, немає: "Це лише власна відповідальність за своє життя і здоров’я, і за життя і здоров’я близьких".

Безпечною вважається 20-сантиметрова товщина криги, говорить Ольга Варіченко. Такий лід може витримати навантаження від ваги людини, або декількох рибалок. "Зараз крига не така товста. Особливо біля берега, ми бачимо, що там є повітряні пухирці. Може бути 10 сантиметрів, може два-три сантиметри, і людина провалюється під кригу".

Під час рейду посеред річки на кризі сиділи десяток рибалок. Понад берегом рятувальники зустріли жінку з двома дітьми. Кропивничанка Наталя Руда пояснила: бачить, що понад берегом крига тонка. Самих дітей на лід не пускає.

Лід у Кропивницькому
Рятувальники під час рейду на річці Інгул у Кропивницькому. Фото: Суспільне Кропивницький

"Якщо чоловіки там сидять, – говорить жінка, – то я навіть їх рятувати не буду, якщо лід провалиться. Я не буду жертвувати своїм життям, моїх дітей, бо вони залишаться без мами, щоб спасти якогось потенційного потопельника".

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