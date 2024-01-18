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Намагався продати ув'язненим наркотик: на Черкащині співробітник в'язниці може сісти до в'язниці
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Намагався продати ув'язненим наркотик: на Черкащині співробітник в'язниці може сісти до в'язниці

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Намагався продати ув'язненим наркотик: на Черкащині співробітник в'язниці може сісти до в'язниці
Фото: Черкаська обласна прокуратура

Співробітника Державної кримінально-виконавчої служби України в Черкаській області підозрюють у тому, що він намагався продати наркотичні засоби в’язням.

Його судитимуть, розповіла Суспільному речниця Черкаської обласної прокуратури Богдана Кулик.

Прокурори Черкаської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно співробітника установи Державної кримінально-виконавчої служби України в області. Чоловіка обвинувачують в придбанні, перевезенні, зберіганні наркотичних засобів з метою збуту та замах на збут у місця позбавлення волі.

"Молодший інспектор однієї з установ тимчасового тримання ув’язнених на Черкащині намагався збути ув’язненим канабіс. У ході особистого обшуку працівника правоохоронного органу виявили та вилучили наркотичну речовину", — прокоментувала Богдана Кулик.

Чоловікові загрожує покарання у вигляді позбавлення воліч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України від 6 до 10 років з конфіскацією майна.

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