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Запис до будь-якого спеціаліста через скерування: які можливості для львів'ян з'явилися у медсервісі Helsi
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Запис до будь-якого спеціаліста через скерування: які можливості для львів'ян з'явилися у медсервісі Helsi

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Запис до будь-якого спеціаліста через скерування: які можливості для львів'ян з'явилися у медсервісі Helsi
Світлина ілюстративна. Харків'янка Ганна Феєр дивиться систему Helsi. Жовтень 2023 року. Фото: Лариса Говина/Суспільне Харків

У Львові відтепер пацієнт, отримавши скерування від сімейного лікаря, може записатися в будь-яку лікарню чи поліклініку до будь-якого спеціаліста. Це можна зробити як через реєстратуру, так і через додаток Helsi. Такі нововведення вперше в Україні запрацювали саме у Львові.

Більше про це дізнавалося Суспільне.

Раніше пацієнту треба було телефонувати або приходити в реєстратуру і дізнаватися, чи є необхідний спеціаліст та коли він може прийняти. Тепер за допомогою оновленого додатку Helsi, коли пацієнт отримує електронне направлення від лікаря, то зможе знайти в мобільному додатку спеціалістів і лікарні, які надають цю послугу, і записатися, не виходячи з дому.

"Тепер будь-який пацієнт, який має активне електронне скерування, може побачити, де відповідно ця послуга найшвидше, найближче і найкращим лікарем буде надана. УЗД, консультація лікаря, лабораторні послуги, будь-яка візуалізація, мамографія, скринінги – все це вже є Helsi, — каже директор з впровадження системи Helsi Андрій Сліпуха.

"До прикладу, пацієнт першої поліклініки може отримати змогу записатися до лікаря третьої поліклініки, п’ятої, шостої чи будь-якої іншої на його вибір там, де йому найзручніший час прийому і той спеціаліст, який йому потрібен", — додає керівниця міського управління охорони здоров'я Марта Матюшко.

Це стосується усіх амбулаторій міста, де встановлений сервіс Helsi.

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