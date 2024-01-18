На 22 січня перенесено засідання про запобіжний захід для Валерія Весняного та відсторонення його на час слідства від посади Тульчинського міського голови. На сьогоднішнє засідання посадовець не прийшов за станом здоров’я.

Про це Суспільному стало відомо під час слухання у Вінницькому міському суді.

Прокурор вінницької окружної прокуратури Дмитро Зайцев клопотав про примусове доставлення до суду. Суддя клопотання не задовольнив. Адвокатка підозрюваного розповіла, що її підзахисний на лікарняному.

16 січня міському голові Тульчина Валерію Весняному вручили підозру. Йому інкримінують зловживання владою або службовим становищем. Як розповів Суспільному речник СБУ в області Денис Закаблук, посадовець завдав збитків бюджету міста на майже 3 млн гривень, бо передав у користування землю за заниженою орендою.

Якщо вину міського голови доведуть йому загрожує від 3 до 6 років в’язниці та штраф: мінімальний розмір якого 757 тисяч гривень, а максимальний — мільйон 514 тисяч.