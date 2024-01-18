НовиниВійнаТОП РегіонівВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТОКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Вісьмох бійців з Дніпропетровщини посмертно відзначили орденами
Вторгнення Росії в УкраїнуСМЕРТЬПАТРІОТИЗМЗСУРегіони

Вісьмох бійців з Дніпропетровщини посмертно відзначили орденами

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Ордени загиблим, Дніпропетровщина
Ордени "За мужність". Фото: Нікопольська міська рада

Вісьмох бійців з Нікополя, що на Дніпропетровщині, посмертно відзначили орденами "За мужність" ІІІ ступеня. Про це повідомили в Нікопольській міській раді.

За даними з міськради, за самовіддане виконання військового обов’язку відзначили солдатів Олександра Гулька та Олександра Шміголя, старшого солдата Олега Таволжанського, молодших сержантів Андрія Корнієнка, Івана Ващенка та Андрія Удачина, старшого сержанта Сергія Лимаря та старшого лейтенанта медичної служби Василя Свирида.

Відзнаки бійців отримали їхні рідні. Їх вручив міський голова Нікополя Олександр Саюк.

Читайте нас у Telegram: Суспільне Дніпро

Топ дня
Справа Гринкевича: трьом фігурантам суд обирає запобіжні заходи
Справа Гринкевича: трьом фігурантам суд обирає запобіжні заходи Оновлюється
Атака на об'єкт під Санкт-Петербургом: безпілотник був українського виробництва — глава Мінстратегпрому
Атака на об'єкт під Санкт-Петербургом: безпілотник був українського виробництва — глава Мінстратегпрому
&quot;Офіційно кордон не перетинав&quot;: ДБР оголосило в розшук Романа Гринкевича
"Офіційно кордон не перетинав": ДБР оголосило в розшук Романа Гринкевича
Українські хакери викрали техдокументацію на пів тисячі об'єктів Міноборони РФ — джерела
Українські хакери викрали техдокументацію на пів тисячі об'єктів Міноборони РФ — джерела
У Парижі відкрили Коаліцію артилерії для України: Умєров виступив на зустрічі онлайн
У Парижі відкрили Коаліцію артилерії для України: Умєров виступив на зустрічі онлайн

Вибір редакції
Зустріч щодо української "формули миру", 1 грудня 2023 рік
Українська "формула миру": як Київ залучає союзників для спільного бачення фіналу війни
Артцентр "Ізоляція" в Донецьку
Вирок у справі "Палича", який катував в "Ізоляції". Хто він такий та що про нього розповідали колишні вʼязні Ексклюзивно
Єнс Столтенберг розмовляє з Джо Байденом
Рік виборів, зміцнення диктатур та ювілейного саміту НАТО: які головні світові події 2024-го вплинуть на Україну
Міністр оборони України Рустем Умєров
"Служити — це честь, а не покарання" — міністр оборони Умєров про мобілізацію, зброю та боротьбу з корупцією Ексклюзивно
&quot;Тут доця, тут зять, тут сваха, тут сват&quot;. Фотопроєкт про загиблих у Грозі та їхніх рідних
"Тут доця, тут зять, тут сваха, тут сват". Фотопроєкт про загиблих у Грозі та їхніх рідних
Дізнайтесь більше
Що зі справою Гринкевича та хто стежив за Bihus.Info. СУСПІЛЬНЕ | ДАЙДЖЕСТ
Що зі справою Гринкевича та хто стежив за Bihus.Info. СУСПІЛЬНЕ | ДАЙДЖЕСТ
&quot;Я вірю, що в цьому році ми будемо літати&quot;, — Садовий про відновлення авіасполучення в Україні
"Я вірю, що в цьому році ми будемо літати", — Садовий про відновлення авіасполучення в Україні
Комунальна техніка сніг негода Селидове Донецька область
Понад 13 мільйонів на три машини. Як працює нова комунальна техніка Селидівської громади
8 вибухів: армія РФ завдала ударів по двох громадах Сумської області
8 вибухів: армія РФ завдала ударів по двох громадах Сумської області
На початок