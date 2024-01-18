Вісьмох бійців з Дніпропетровщини посмертно відзначили орденами

Вісьмох бійців з Нікополя, що на Дніпропетровщині, посмертно відзначили орденами "За мужність" ІІІ ступеня. Про це повідомили в Нікопольській міській раді.
За даними з міськради, за самовіддане виконання військового обов’язку відзначили солдатів Олександра Гулька та Олександра Шміголя, старшого солдата Олега Таволжанського, молодших сержантів Андрія Корнієнка, Івана Ващенка та Андрія Удачина, старшого сержанта Сергія Лимаря та старшого лейтенанта медичної служби Василя Свирида.
Відзнаки бійців отримали їхні рідні. Їх вручив міський голова Нікополя Олександр Саюк.
Читайте нас у Telegram: Суспільне Дніпро