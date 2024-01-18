На сесії міської ради 18 січня депутати розглянули 160 питань щодо аукціонів та привласнення землі у Черкасах. Для наповнення місцевого бюджету очікують у 2024 році 141 мільйон гривень від оренди та продажу земельних ділянок.

Мета — отримати максимальний дохід від продажу та оренди землі у Черкасах, розповів секретар міськради Юрій Тренкін.

Секретар Черкаської міської ради Юрій Тренкін, сесія міської ради, 18 січня 2024 року. Фото: Суспільне Черкаси

"Ми зараз активно розглядаємо усі земельні ділянки, які не мають власника, вільні земельні ділянки передаються на аукціони на Прозоро. Інші земельні ділянки, які вже є у власності фізичних чи юридичних осіб, департамент архітектури з ними співпрацює, щоб вони оформляли їх юридично й сплачували за них орендну плату. Головна наша ціль — наповнення бюджету та допомога нашим Збройним Силам здобувати перемогу".

Сесія Черкаської міської ради, 18 січня 2024 року. Фото: Суспільне Черкаси

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