Довелося вирізати з автівки: на Черкащині сталася ДТП

На Уманщині сталась дорожньо-транспортна пригода за участю легкового автомобіля та вантажівки. Травми отримали три людини.
Про це Суспільному розповіла речниця Головного управління держслужби із надзвичайних ситуацій області Юлія Норовкова.
Дорожньо-транспортна пригода сталась 18 січня на автодорозі "Стрий-Ізварине" біля селища Бабанка за участю легкового та вантажного автомобілів.
За словами Юлії Норовкової, внаслідок ДТП травми отримали три людини.
"Рятувальники деблокували двох постраждалих з легкового автомобіля та передали працівникам швидкої медичної допомоги".
Як розповіла у коментарі Суспільному речниця Головного управління Нацполіції в Черкаській області Зоя Вовк, слідчі розпочали розслідування:
"Попередньо встановили, що 39-річний водій Renault Megane не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу руху, де зіткнувся з Renault Master за кермом якого перебував 41-річний кермувальник.Внаслідок зіткнення травмувались пасажири легкового автомобіля: 68-річна жінка та 65-річний чоловік. Їх рятувальники деблокували та передали працівникам швидкої медичної допомоги. Нині травмовані у лікарні. Водій вантажного транспортного засобу від госпіталізації відмовився".
Як додала речниця, за цим фактом слідчі розпочали розслідування за ч. 1 ст. 286Стаття 286. Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами Кримінального кодексу України та встановлюють повні обставини.
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