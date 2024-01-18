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Довелося вирізати з автівки: на Черкащині сталася ДТП
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Довелося вирізати з автівки: на Черкащині сталася ДТП

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ДТП на Уманщині. Головне управління Нацполіції у Черкаській області

На Уманщині сталась дорожньо-транспортна пригода за участю легкового автомобіля та вантажівки. Травми отримали три людини.

Про це Суспільному розповіла речниця Головного управління держслужби із надзвичайних ситуацій області Юлія Норовкова.

Дорожньо-транспортна пригода сталась 18 січня на автодорозі "Стрий-Ізварине" біля селища Бабанка за участю легкового та вантажного автомобілів.

За словами Юлії Норовкової, внаслідок ДТП травми отримали три людини.

Довелося вирізати з автівки: на Черкащині сталася ДТП
Фото: ДСНС в Черкаській області / Колаж: Суспільне

"Рятувальники деблокували двох постраждалих з легкового автомобіля та передали працівникам швидкої медичної допомоги".

Довелося вирізати з автівки: на Черкащині сталася ДТП
ДТП на трасі "Стрий - Ізварине" біля селища Бабанка, 18.01.2024. Головне управління Нацполіції у Черкаській області

Як розповіла у коментарі Суспільному речниця Головного управління Нацполіції в Черкаській області Зоя Вовк, слідчі розпочали розслідування:

"Попередньо встановили, що 39-річний водій Renault Megane не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу руху, де зіткнувся з Renault Master за кермом якого перебував 41-річний кермувальник.Внаслідок зіткнення травмувались пасажири легкового автомобіля: 68-річна жінка та 65-річний чоловік. Їх рятувальники деблокували та передали працівникам швидкої медичної допомоги. Нині травмовані у лікарні. Водій вантажного транспортного засобу від госпіталізації відмовився".

Як додала речниця, за цим фактом слідчі розпочали розслідування за ч. 1 ст. 286Стаття 286. Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами Кримінального кодексу України та встановлюють повні обставини.

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