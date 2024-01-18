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Авто перекинулося на дах: на Закарпатті внаслідок ДТП травмувалися дитина та водій
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Авто перекинулося на дах: на Закарпатті внаслідок ДТП травмувалися дитина та водій

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Авто перекинулося на дах: на Закарпатті внаслідок ДТП травмувалися дитина та водій
Фото: ДСНС в Закарпатській області | Facebook

У селі Золотарьово Хустського району внаслідок дорожньо-транспортної пригоди травмувалися 8-річна дитина та водій автомобіля.

Про це повідомили на сторінці ДСНС Закарпаття у Facebook.

За даними відомства, ДТП сталася вранці 18 січня в центрі села Золотарьово. Свідками аварії стали працівники Драгівського підрозділу ДСНС, які і кинулися на допомогу постраждалим.

"Біля перевернутої догори дриґом іномарки розгублений батько тримав на руках непритомну доньку й від стресу не розумів, що коїться. Поруч перебував травмований водій, який також потребував допомоги", — йдеться у повідомленні.

8-річну дівчинку разом з батьком рятувальники перемістили її у своє авто та доправили до Хустської райлікарні. Медики "екстренки", які прибули за викликом госпіталізували водія автомобіля.

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