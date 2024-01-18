Протягом минулої доби на лівобережжі Херсонської області українські захисники ліквідували 45 російських військовослужбовців.

Про це у Telegram повідомили Сили оборони півдня.

За інформацією Сил оборони, українські бійці знищили 13 гармат, чотири танки, 18 одиниць автомобільної техніки, чотири БпЛА, з них — два ударні "Ланцети" та FPV, також розвідувальний "Мерлін", чотири антенні системи радіоелектронної боротьби та зв'язку, камеру відеоспостереження, човен РФ.

Крім цього, знищили мобільну радіолокаційну станцію "Каста-2Е", місце зберігання пально-мастильних матеріалів та спостережний пункт російських військових.

Раніше Сили ППО повітряного командування "Південь" знищили на території Херсонської області російський розвідувальний БпЛА.

Також українські військові на лівобережжі Херсонщини знищили російську станцію наземної артилерійської розвідки СНАР-10 "Леопард".

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