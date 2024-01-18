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За добу на лівобережжі Херсонщини Сили оборони знищили 13 гармат, чотири танки та ліквідували 45 російських військових
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За добу на лівобережжі Херсонщини Сили оборони знищили 13 гармат, чотири танки та ліквідували 45 російських військових

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Херсонщина, ЗСУ, Сили оборони
Українські військові на позиціях. Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Протягом минулої доби на лівобережжі Херсонської області українські захисники ліквідували 45 російських військовослужбовців.

Про це у Telegram повідомили Сили оборони півдня.

За інформацією Сил оборони, українські бійці знищили 13 гармат, чотири танки, 18 одиниць автомобільної техніки, чотири БпЛА, з них — два ударні "Ланцети" та FPV, також розвідувальний "Мерлін", чотири антенні системи радіоелектронної боротьби та зв'язку, камеру відеоспостереження, човен РФ.

Крім цього, знищили мобільну радіолокаційну станцію "Каста-2Е",  місце зберігання пально-мастильних матеріалів та спостережний пункт російських військових.

Раніше Сили ППО повітряного командування "Південь" знищили на території Херсонської області російський розвідувальний БпЛА.

Також українські військові на лівобережжі Херсонщини знищили російську станцію наземної артилерійської розвідки СНАР-10 "Леопард".

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